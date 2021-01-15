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兆彩、勁球總獎金近14億 買氣高漲

記者王若然／洛杉磯報導
高獎金激發民眾購買熱情。（記者王若然／攝影）
高獎金激發民眾購買熱情。（記者王若然／攝影）

兆彩（Mega Millions）獎金14日已經累計至7.5億元，成為兆彩歷史上第二高、美國彩券史上第五高的獎金。另外勁球（Power ball）獎金也累計至6.4億元，兩者加起來近14億元。有商鋪業者表示，超高獎金也激發了華人區購買彩票的熱情。

目前這兩大彩票獎金額都屬於歷史高位。其中勁球在13日開獎後無中獎者，將在16日再次開獎，而兆彩將在15日晚間開獎。據估計，贏得勁球獎的概率為2億9220萬分之一，贏得兆彩的概率為3億250萬分之一。

蒙特利公園市（Monterey Park）世界書局老闆Philips表示，歷史上像這兩大彩票同時累計這麼高的獎金情況不多見，激發了不少民眾購買彩券的熱情。以前這兩大彩券多是一高一低，民眾就會買那個高的，但是現在兩種都會買，一般都會買十塊錢、二十塊錢。但受疫情影響，買彩券的人沒有過去獎金特高時那麼多。

兆彩最近一次在12日晚間開獎，共371萬多張獲獎彩券。其中包括九張中了五個白色球的彩券獲得二獎，其中一張來自加州。另外，一張獲得二獎的彩券還因加價一元購買了「Megaplier」，獲得雙倍獎金即200萬元。

此外，中了四白球號碼和Mega Ball號碼的贏家有116位，該獎項獎金為1萬元，但其中有20人因同時買了「Megaplier」獲得雙倍獎金2萬元。

在加州，對於彩券購買有特別規定，包括中獎人無法保持匿名，相關單位將公布獲獎人的名字，以及購買彩券的地點。雖然獲獎人可以以信託（Trust）名義領獎，但也會公布信託名稱，只是獲獎人不一定要出席記者會。另外對於大額獎金，獲獎人有至多一年時間領取獎金，小額獎金則是180天。

獎金可以分期（一般30年）付給獲獎人，獲獎人也可以選擇於多少時間內拿完。這樣分期的方式可以省下不少稅款。但大多數獲獎人選擇一次性領取獎金，雖然一次性領完的獎金因要付稅，金額會比分期拿到的少。一次性領走金額被稱為「cash amount」，例如本次7.5億兆彩的「cash amount」為5億5060萬元。

兩大彩票獎金加起來近14億元。（記者王若然／攝影）
兩大彩票獎金加起來近14億元。（記者王若然／攝影）

勁球 加州 美國

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