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談起彈劾案 華人川粉心情好複雜

記者啟鉻／洛杉磯報導
華人社區部分川普支持者。（檔案照）
華人社區部分川普支持者。（檔案照）

聯邦眾議院13日午後，就彈劾川普總統表決，以232票比197票通過。由於彈劾案還需參議院審理，川普或成為美國歷史上首位，也是唯一一位在任內兩度遭彈劾的總統。面對國會已確認拜登當選總統，部分華人川普支持者心情複雜，有的認為應該將川普在任時好的政策繼續發揚，有的則認為既然國會決定拜登勝選，川粉就應接受結果。不過也有川粉仍認為川普可以翻盤。

有人想開了：應接受拜登勝選結果

被稱為「老頑童」的楊先生一直力挺川普，還曾與部分南加華人挺川粉絲，一起前往華府參加6日挺川大會。他認為闖進國會的一小部分人，並不代表現場的更多抗議民眾，違法者要受到法律制裁。但不能將那些和平抗議支持者說成是暴徒，更不能將整個示威行動說成是暴亂。現在距離川普離任還近一周，他心情複雜，但並非沮喪。

他表示在冷靜反思後，認為作為川粉，實際上是支持川普的理念。川普性格直率，他一些政策及敢作敢為令人欣賞。而國會已確定拜登是下一任總統，這是現實。他現在最關心的是，川普在任實施的好的政策能否繼續下去。

楊先生並對時下在社交媒體傳播的各種假新聞不以為然。他表示，一些人造謠傳謠，說川普已經發動軍隊，準備有驚天大行動，還抓捕了拜登，且聯邦眾議院議長波洛西在逃亡加拿大邊境時被逮捕等等，多的不勝枚舉，實際上都是假新聞。但竟然仍有華人願意被一些自媒體蒙蔽，聽了這些假新聞，如打了雞血一樣興奮。

羅蘭岡華協會長陳正治也力挺川普。他表示，國會6日確認拜登勝選後，從法理上確定總統當選人的合法性，這已經無法改變，選舉結果將無法翻盤。隨後的工作就是要撫平創傷，彌合分裂。分裂的原因是社會失去互信，重建互信就必須澄清所有足以破壞互信的疑點，這次選舉是不是存在舞弊，希望能徹底公開調查每張選票和軟件硬體，最終證明沒有舞弊，選民才能心服口服，社會必能恢復和諧。

有人不認輸：川普還可以翻盤

農學博士徐仕林也是川普鐵粉，認為雖然國會確定拜登勝選，但他堅持川普仍有翻盤的可能。他表示，20日新總統就職前，任何可能的事情都能發生，且據說有各地支持川普的民兵組織，準備採取武裝抗議行動，所以不到最後，不能說川普會認輸。

他表示，先前他並非川普支持者，是通過研究川普施政理念，及各項政策後，才成為川普鐵粉。

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