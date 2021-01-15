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職場太安逸 美應效仿中企狼性？

洛城新語  

相比到處「996」，遍地有「狼性」的中國企業，美國職場因嚴格勞工法限制，顯得頗為安逸。經過新冠疫情洗禮，面對艱難生存環境，美企是否應效仿中企狼性。

新冠疫情以前，部分中國企業就已大肆推崇「拼搏」文化。「一周工作六天，早上9點上班至晚上9點」的「996」用工制度，在華為、阿里巴巴及拼多多等許多公司盛行。得益於「工作隨意加碼，一提福利待遇就共克時艱」的狼性文化，這些企業不斷上演「經營奇蹟」。

拼多多從中國二、三線城市起步，五年時間，在美國紐約時代廣場敲鐘，成為市值破千億美元的電商巨擘。不過成功背後，有著「一將功成萬骨枯」的殘酷。董事長黃崢，40歲身價飆升至454億美元；而拼多多一名23歲女員工，2020年12月29日凌晨1時29分，在加完班回家途中猝死。

反觀美國，僱員受到勞工法諸多保護，職場顯得頗為安逸。以加州勞工法為例，工作每四小時，僱主必須提供員工10分鐘休息時間。工作一天超過八小時或一周40小時，除豁免員工外，加班費是1.5倍平常工資。若超過12小時，加班費是兩倍平常工資。高昂加班薪資成本，使「996」等狼性企業文化，在美國實施難度很大。

除此之外，美國違反勞工法成本，遠高於中國。例如洛杉磯縣高院的判例Codie Rael v. Axis SybronEndo中，Codie Rael被主管指責「動作慢」、「已經過時」，最終與前僱主Axis SybronEndo對簿公堂，後者所被判「職場霸凌」，賠償前者2800萬元，加上300萬元精神損失補償，總計3100萬元。

這使得懂法的加州僱主，在與員工溝通時，會非常注意言辭。例如在指出下屬工作不足時，通常態度較好。而中國企業，不受勞工法太多束縛，上司對下屬可以開口就罵。顯然前者員工的工作感受更好，而後者威懾力更高。

中國式狼性企業文化，短期或許可以壓榨出員工最大效能，使經營成效斐然。不過「哪裡有壓榨，哪裡就有反抗」，員工與企業勢必同床異夢，難以做到永續經營。

其實美國老牌資本主義，也曾有壓榨勞工時期；不過在工會與資方的長期磨合中，形成當下職場相對「安逸」的法律環境。正所謂「在羅馬，就應該以羅馬人的方式行事」，美企若強行狼性恐怕咬到自己。若盼勞工心甘情願不「安逸」，只好重賞之下必有勇夫，獎金千萬別小器。君不見，高薪資福利聞名的蘋果、微軟及谷歌，市值當下以兆計。

勞工 美國 中國

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