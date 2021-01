比佛利山知名整形醫師西蒙尼,因被病人傳染新冠病毒,突然過世。(親友提供)

比佛利山 知名整形醫師西蒙尼(Payman Simoni)1月8日不幸病故,原因是新冠病毒造成的呼吸衰竭。

親友表示,西蒙尼是在12月6日接受篩檢 ,因為一名病患通知自己確診。但西蒙尼在染病後狀況一直穩定,但這幾天卻突然惡化,開始無法呼吸,最後得靠呼吸器維生。

親友表示,50歲的西蒙尼自己就是醫師,診療全程都做好防護措施,包括口罩。對於他的過世,親友表示難以接受,因為他該做的防護都做了,而且確診後狀況一直很好,當他告知朋友他確診時,甚至還要朋友也去做做篩檢。

西蒙尼除了是個醫師,還參演了電視劇Gown and Out in Beverly Hills。親友表示,西蒙尼幽默而且活力十足,不僅專精整形,同時還是耳鼻喉科專科醫師,除了飛行員執照,最近還拿到魔術師證照。親友告訴CBSLA,他們只想知道西蒙尼的狀況為何突然惡化,同時希望大家都引以為鑑、注意自己的安全。