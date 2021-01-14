殺警犯可假釋 賈斯康惹眾怒

一名男子2019年6月10日在阿罕布拉市Jack in the Box漢堡店內，無故槍殺一位洛杉磯 縣警員，一個小時前他在洛市中心槍殺另一位無辜俄羅斯滑板冠軍。如今他卻被新上任的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón），撤銷原先加重刑期的起訴，使這名冷血殺人犯有機會獲得假釋。但洛縣 法官與聖地牙哥 縣檢察長，都反對賈斯康已涉及違法的寬大政策。

來自猶他州、31歲的尼爾森（Rhett Nelson）2019年連續犯下多起搶案，還涉嫌殺害兩名無辜路人，受害者包括俄籍運動明星Dmitry Koltsov與員警索拉諾（Joseph Solano）。但由於洛縣剛上任的檢察長賈斯康，禁止檢察官動用對連續犯求處重刑的三振條款，因此試圖對尼爾森求處重刑的檢察官，正嘗試將案子的審理權轉移到聖地牙哥縣。

聖縣檢察長史提芬（Summer Stephan）上周向洛縣法院請求，要求將尼爾森所涉及的各項案件，移到聖縣法院審理，而高等法院法官桑多瓦（Jose Sandoval）同意，只要能解決技術問題，聖縣法院可以受理本案。尼爾森總共被告七起搶劫罪名，與兩起謀殺暨一起意圖謀殺罪名，犯案地點分別在聖地牙哥、長堤與洛杉磯。

照常理來說，上述三個地點的檢察官都可以起訴尼爾森，但是洛縣在賈斯康就任後，已經大幅放寬嚴刑厲法，其中最受抨擊的就是，檢方不得再以三振條款加重累犯刑期。此舉不但引起他自己旗下的檢察官反彈，連受害者家屬都大表不滿，索拉諾之子甚至在開庭時痛批，賈斯康的司法改革只是便宜了重刑犯。

賈斯康自己在去年12月宣布相關措施後，目前態度稍趨緩和，對於仇恨傷人或對兒童的暴力犯罪，似乎同意加重其刑。但是對於很多人來說，包括聖縣檢察長史提芬來說，就算只是有一絲假釋的可能都不應該。因為沒有人知道，20年後的假釋庭會怎麼決定，所以現在就該讓他終生監禁、不得假釋。

正因如此，史提芬聲請將審理權歸給聖縣的舉動，明白顯露出對賈斯康的不信任感。史提芬先前為了在洛縣起訴尼爾森，還曾努力彙整證據，但由於賈斯康的指令，讓她決定將案子轉移到聖縣審理。為此，史提芬的辦公室還表示，聖縣的檢察官很快就會提出尼爾森在聖縣搶劫的訴案。法官桑多瓦11日當天，也否決了不得加重其刑的提案，代表尼爾森確實可能面臨重刑。

洛縣檢察長辦公室幕僚Greg Risling強調，史提芬的立論基礎有誤，尼爾森如果所有被控罪名都成立的話，他不會只待在牢裡20年，而是至少68年。