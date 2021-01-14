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國會暴亂後 LAPD徹查警員是否參與

編譯組／綜合報導 
洛市警局局長摩爾說，要求一名警員向聯邦調查局說明，是否與國會暴動事件有關。 （洛市警局網頁）
洛市警局局長摩爾說，要求一名警員向聯邦調查局說明，是否與國會暴動事件有關。 （洛市警局網頁）

國會山莊遭到川粉入侵後，由於部分參與者裝備齊全，因此引發是否有軍警人員介入。洛杉磯市警局（LAPD）一名警員曾經參與1月6日在國家廣場的挺川活動，局長摩爾（Michel Moore）要求這名警員向聯邦調查局（FBI）說明，是否與國會事件有關。 

未指名的員警告訴FBI，他在參加完廣場的挺川活動後，就回到他在華府的住所，事後看電視才知道，部分參加者離場後轉去圍攻國會。摩爾說，這名警員表示他沒有參與任何發生在國會山莊的事。 

摩爾重申，參與集會雖然受到憲法第一修正案的保障，但是入侵國會不能接受，而且可能會使員警觸法。LAPD發言人表示，如有進一步調查的必要，警局會與FBI合作。 

FBI則表示，任何參與挺川活動，或參加國會圍城的人，該局都會約談，但他們不會多談相關人士所提供的資訊。除了洛杉磯地區，全美其他地區，基於軍警參與的懷疑，都開始要求參加者接受調查期間暫停值勤，維吉尼亞的一處警局就下令兩名員警休假。 

摩爾說，正因為國會攻擊事件太過令人吃驚，因此所有涉及的LAPD人員都應該承認他們到過華府，並說明他們在華府的行動。摩爾並要求負責主管釐清下屬是否到過華府。 

華府 FBI 洛杉磯

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