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橙縣首座戒毒及精神疾病醫院 啟用

【橙縣訊】
橙縣首座戒毒及精神疾病治療醫院，在橙市正式揭幕。（Be Well OC 提供）
橙縣首座戒毒及精神疾病治療醫院，在橙市正式揭幕。（Be Well OC 提供）

橙縣第一個結合戒酒、戒毒與治療精神疾病的醫療中心Be Well OC，13日中午在橙市揭幕，這是全美國首創整合政府與非營利組織多重資源，同時治療藥物與毒品濫用的精神疾病醫院。

橙縣衛生局局長Clayton Chau指出，在新冠疫情期間，橙縣至少有兩成居民受到心理疾病困擾，橙縣首座以治療精神疾病為主的醫院開幕是及時的好消息。

橙縣縣政委員Andrew Do表示，縣政府從2015年開始籌畫一座結合各方資源的精神疾病治療中心，Be Well OC統合橙縣政府、醫院、研究機構、宗教、慈善組織的資源，今後還會在南、北橙縣再興建兩座類似的醫療中心。

橙縣檢察長Tod Spitzer說，他在念大學時住在親人家中，當時同住的就有一位精神分裂症患者，他親身經歷了精神疾病患者對家人的影響，那是令人心碎的痛苦。後來他在執法單位工作，看到監獄中許多犯人，是濫用毒品的精神病患者，他們其實應該到醫院接受治療，進監獄並無法解決他們的問題。

Be Well OC醫院占地3萬平方呎，不論是否有醫療保險，凡是有需要的橙縣居民均可在此獲得治療，特別在新冠疫情下，有助於治療患精神疾病的遊民，減少病毒在無家可歸者之間傳播。

住院戒酒、戒毒者的公用廚房區。（Be Well OC 提供）
住院戒酒、戒毒者的公用廚房區。（Be Well OC 提供）

橙縣 疫情 監獄

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