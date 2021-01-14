疫苗接種速度太慢 美國丟人

美國 應該感到慚愧，疫苗 研發領先全球，但兩種疫苗上市迄今一個多月，聯邦疾病防治中心統計，截至12日，全美僅900萬人完成注射；15萬人完成第二劑注射，遠遠低於最初估計。聯邦政府分發疫苗機制出問題，各級政府配合效率低，空有疫苗、任疫情 肆虐，川普下台後情況能否改善？並不樂觀。

輝瑞和莫德納疫苗研發領先全球，成為美國的驕傲，各國爭相競購。但川普政府當初訂購須分散各公司研發成敗或早晚的風險，以致訂購輝瑞數量僅1億劑，預定12月有2000萬人注射，最後僅完成100萬人，僅達成目標5%，迄今只有900萬人注射。

聖誕節前，政府增訂1億劑輝瑞疫苗；莫德納疫苗上市後，聯邦政府同樣先訂購1億劑，然後再追加1億劑，大部分要今年 6月後才到貨。換言之，美國研發疫苗領先世界，但大部分賣給外國了，美國供貨量即使不算少，但各州分發、注射速度緩慢得讓人心驚。

加州迄今只收到約200萬劑疫苗，目前僅使用約65萬劑。這種速度對照全美12月下旬平均日增24萬例確診，最高的日子達40萬；加州也日增3萬至6.6萬，簡直讓人無語問蒼天，快成另一個「美國之耻」了。

目前接種者以醫護人員、老人療養中心和警消人員為主，近日開始擴增至75歲以上群體，將逐步降至65歲以上人群；各地政府加速疫苗接種，但超慢速度怎能抵抗變種病毒加速傳染。難怪美國何時才可抑制疫情，從2021年春夏延到年底，說不定2022年後才能遏制疫情。

很多人批評美國什麼都慢，政府、民間企業效率比不過東亞國家。從中國再度出現新冠疫情後，僅河北石家莊不到三天就完成全市1000多萬人核酸檢測，查出354人感染，短時間內動員官方、民間各種力量，應付緊急事件的能力，美國遠遠被中國拋在後面。

這種事別再怪罪「他們是專制，我們是民主」，應付天災人禍需要集中國家社會資源，全力動員。美國疫苗研發領先中國，但生產速度比人家慢，低溫運送、分配、注射，政府延續川普政府不作為和消極，或許正等政權交接。

兩家公司已供應美國數千萬劑疫苗，迄今不是在路上，就是在冷凍庫中。聯邦參議員羅穆尼認為醫護人手不足，提議動用獸醫、軍醫協助注射；民眾都翹首以盼疫苗早日接種，卻被政府無能、低效耽擱了。毋怪乎拜登說，上任後要檢討疫苗分發和接種措施。

但樂觀嗎？看看同是民主黨主政的加州就知答案，這另一種體制低效已爛到根了，和中、日、台、韓差距太遠。美國疫情嚴重，是因多種「人禍」助長天災，疫苗接種又出現相同問題，憑什麼驕傲？

這種病不治或治不了，讓美國再度偉大就成空談，大家付出人命、家庭破碎的沉重代價。