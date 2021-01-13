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川普金、賭城大亨艾德森87歲病逝…身價351億美元

編譯組／綜合報導 
艾德森（左）是川普的大金主。(路透)
艾德森（左）是川普的大金主。(路透)

拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）12日聲明，集團董事長艾德森（Sheldon Adelson）11日辭世，享壽87歲。艾德森是美國總統川普的支持者和大金主。艾德森是因非何杰金氏淋巴癌（non-Hodgkin's Lymphoma）的併發症死亡。 

艾德森崛起的故事可謂白手起家的經典，1933年出生於波士頓時，家境不好、全家人只能擠在一房的租屋中，並與姊姊、哥哥一起睡在地板上。但是他創立的金沙集團，卻成為想發大財的賭客的撈金天堂，共和黨人更希望獲得他的挹注。 

艾德森曾被富比士雜誌列為全美第19大首富，身價高達351億美元。他名下的金沙集團更在全球各地，包括澳門、新加坡等地設立分支，金沙集團在2004年上市後，艾德森的財富一度每小時增加100萬元，但在2008年金融風暴期間，金沙集團的股價卻暴跌1000元。 

艾德森長期支持共和黨人，他在2012、2016、2018年的初選與大選中，共捐款超過3億元，給川普的政治捐款就達3500萬元。艾德森與妻子也為川普的就職典禮捐款500萬元，是美國歷史上最高的紀錄。 

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