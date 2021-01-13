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賭城大道3個月逮逾1200人 槍案減5成

編譯組／綜合報導
拉斯維加斯大都會警局三個月來，在賭城大道上逮捕超過1200人。(拉斯維加斯大都會警局網頁)
拉斯維加斯大都會警局三個月來，在賭城大道上逮捕超過1200人。(拉斯維加斯大都會警局網頁)

美聯社報導，新冠肺炎大流行期間，拉斯維加斯警方在為期三個月，旨在減少該地區暴力行為的「持久壓力行動」（Operation Persistent Pressure）中，於拉斯維加斯大道（Strip）逮補超過1200人，當地槍擊案事件下降五成，整體犯罪率也下降。

根據拉斯維加斯評論報（Las Vegas Review-Journal）報導，拉斯維加大都會警局隊長Dori Koren說，該部門在拉斯維加斯會展中心地區逮補1229人，沒收64支槍枝，罪名包括行為不檢、毆打、搶劫和槍擊等。他說，拉斯維加斯大道及周圍的暴力犯罪，從去年9月開始顯著上升，這項掃蕩行動主要與槍枝相關案件急劇增加有關。

這項持久壓力行動，從9月中旬到12月下旬，每周五在周六進行掃蕩。

警方稱，在遊客聚集處，看到犯罪高峰在一定程度上得到解決，從這項活動中取得進展。從去年10月到12月，槍擊事件減少54%，該地區犯罪率整體也下降。

警局局長Joe Lombardo告訴評論報說，警局在國土安全部（Department of Homeland Security）協助下，增加臥底人員數量。Koren說，這項計畫是警方與預防犯罪單位共同努力，包括內華達州公路巡警局在內的多個機構都提供協助。他並表示，目前我們仍不斷評估，需採取哪些新措施，繼續改善拉斯維加斯大道的安全性與提升生活品質。

槍擊 大都會 內華達州

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