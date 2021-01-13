害家中長者染疫亡 年輕人道歉遲了

聖誕與新年假期之間，許多年輕人出外聚會，卻將病毒帶回家中，傳染給乖乖留在家中的年長者。洛杉磯縣政委員蘇麗絲 （Hilda Solis）轉述，得到新冠肺炎的人，因為家屬都不能到院探視，所以最後只能孤獨地死去，而年輕家屬最想跟長輩說的是：「抱歉，我把病毒傳染給你們了」。但這種臨終道歉，來得太遲了，無法喚回父母、祖父母的生命。

蘇麗絲在強調居家避疫的重要性時，除了如其他衛生官員與專家強調的一致之外，也就是減少聚會、避免感染。同時她也以醫療人員在照顧臨終病患時的心聲，提醒特別是年輕族群，應該多顧念待在家中的長輩。蘇麗絲說，醫療人員訴說的最傷感故事是，一名病患彌留之際，不能前來探視的小孩向他們的父母道歉，都是他們把病毒帶回家，才讓父母染病。

洛縣 官員表示，感恩節、聖誕節、新年假期，家中的年輕人往往外出聚會，最後導致家中長者意外染病。蘇麗絲說，如果大家都能減少外出，那麼臨終彌留之際的道歉就可以避免。她說，隨著疫情 越來越嚴重，醫療人員類似的心酸故事越來越多，因為家人都不能到場，所以跟長者的最後一些話，竟然得靠手機或平板電腦才能傳達。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）11日再度呼籲，民眾避免外出，因為疫情實在擴散得太快了。洛杉磯時報指出，南加各地幾乎每五個人就有一人確診，每日新增案例達到1.5萬人。洛縣健康服務局長加利（Christina Ghaly）則同時傳達一則遺憾的消息，洛縣一所私立醫院因為患者爆滿，必須關閉急診處。

范杜拉縣醫療中心的加護病房醫師勒波爾（Mark Lepore）則強調，這一周來，他看到太多病患都是快要不行了才被送到醫院，而他們能做的就是告知家屬，接下來的救急措施有那些。他強調，一旦出現呼吸緊迫的症狀，就算醫院擁擠，至少也得尋求家庭醫師幫忙，不然送到醫院時都太遲了。

勒波爾無奈地說，見到病危患者時，醫護都得和家屬說明最糟的狀況，如果連俯躺、供氧都沒用，那就靠呼吸器了。但是靠呼吸器的新冠病人，存活率只有20%至60%，所以他們都得跟家屬說明，如果裝上呼吸器心跳還是停止，醫護不會進行CPR，因為這已經沒用了。因此勒波爾說，如果出現新冠症狀，拖得越久越不利救治，只有盡早救治才有活命機會。