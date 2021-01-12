拉斯維加斯消費電子展線上登場 賭城損失3億

拉斯維加斯消費電子展（CES）首次於線上舉辦。(CES臉書)

根據KTNV電視台報導，受新冠肺炎疫情 影響，11日舉行的2021年拉斯維加斯消費電子展（CES ）首次於線上舉辦，坐在家中或辦公室內，便可參加全球最大的技術科技展覽會。

然而，這對拉斯維加斯來說，卻是經濟一大損失，機場、酒店與拉斯維加斯會展中心（Las Vegas Convention Center）再無排隊的人潮。財務顧問Jason Baucom預估，這使17.5萬名原本要來賭城 的參與者無法成行，賭城各行業損失約達3億元。

此外，過去仰賴與訪客和大公司簽訂合同的數百家當地企業也受到影響，其中一個便是舉辦特殊活動和貿易展覽會的24 Seven Production。

該公司去年表示，他們與至少六家大公司簽合同，但2021年因不再舉辦線下CES展覽，他們損失數萬元。

24 Seven Production老闆Jarrid Mendelson說，「我們會提供業者攤位，替他們佈置會場，提供相關活動設備與各種元素，從樂隊到裝飾等。」他說，「當前的情況，無法讓世界各地成千上萬人處在一個狹窄地方。我只希望2022年此情況不會重演。」