疫情改變職場 自由業、兼職需求增加

疫情 的流行使自由業工作者蓬勃發展，包括行銷、技術、法律、物流或會計，各公司正透過平台招募相關人員，公司對兼職人員需求也增加。

洛杉磯時報報導，新冠疫情使遠距辦公越來越普遍。哈佛大學 商學院管理實踐教授Joseph Fuller說，這打破了阻礙公司聘請異地專家的障礙。

與此同時，不確定的經濟狀況，許多公司也不願聘僱全職員工，改招募兼職僱員，根據需求引入專業知識。

Upwork、Toptal、Braintrust和Catalant等平台發展，也是造成此趨勢的關鍵。這些平台篩選自由業者，公布前僱主的評級，這些線上人才庫給公司帶來巨大好處。

儘管收費人才庫存在問題，但許多平台仍提供好的機會，求職者可設定自己價格，許多平台多從客戶端收取介紹費，而非來自自由業者的佣金。

其中，workingnotworking.com將創意人士，如包括作家、編輯、製片人、攝影、插畫家等與大公司連結一起，費用由公司支付。該網站客戶名單是財富500強創新公司的名人錄。

技術人才向來競爭激烈，Braintrust和Toptal等網站，協助技術專家與客戶進行媒合。

保險 、人力資源和會計方面，可透過WAHVE，該平台將這些領域與臨時需要幫助的小企業進行聯繫合作。

其他平台如Catalant、Gerson Lehrman Group、Maven、Zintro、FlexProfessionals 和 FreeUp等，也能透過此尋找契合的人才或公司。

通常評價較正面的平台，多向客戶收取費用，且有規範以防止自由業者之間削價競爭。