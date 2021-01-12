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久等！鄧金斯蟹開撈 最快1月15日嚐鮮

編譯組／綜合報導
灣區民眾期待已久的鄧金斯蟹季終於展開。（Getty Images）
灣區民眾期待已久的鄧金斯蟹季終於展開。（Getty Images）

經過數周談判，海鮮批發商與漁民終於在價格上達成協議，灣區民眾期待已久的鄧金斯蟹季終於正式展開。各地零售市場最快在15日或16日，即有鄧金斯蟹供應饕客。

半月灣海鮮行銷協會（Half Moon Bay Seafood Marketing Association）說：「很高興在此宣布，灣區漁民從1月11日開始出海捕蟹，為本地居民帶回鮮美的鄧金斯蟹。」

談判雙方並未公布達成協議的價格，但以批發商一開始開出每磅略高於2元、漁民開出每磅略高於3元來看，最終價格應介於每磅2.5元到3元之間。去年鄧金斯蟹的批發價為每磅3元，零售價則依市場有所不同，每磅從7元到20元不等。

舊金山灣、博德加灣（Bodega Bay）和加州其他地區的船隊，11日上午8時設置第一個捕蟹器，預定13日上午8時拖回第一批螃蟹，各地魚市和超市應該會在15日或16日前就會有螃蟹販賣。

傳統上，灣區蟹季通常始於11月15日。但今年加州漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）為保護遷徙的鯨魚群不被捕蟹網纏住，與漁民商討後，決定延後蟹季。在鯨魚安全南游後，漁獵宣布蟹季從12月23日開始，但此時又出現價格談不攏和舊金山漁人碼頭受去年5月大火影響的問題。

灣區 加州 舊金山

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