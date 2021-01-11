聖地牙哥動物園猩猩染疫 疑被員工傳染

聖地牙哥野生動物園 11日宣布，動物園多頭大猩猩(Gorilla)確診新冠肺炎 ，可能是被一名確診的工作人員傳染。自去年12月6日起，動物園已對外關閉。

洛杉磯時報報導，動物園在新聞稿中指出，有兩隻猩猩自6日出現咳嗽後，他們在大猩猩的糞便樣本進行檢測。8日初步結果顯示呈陽性。美國農業部（U.S. Department of Agriculture）實驗室證實這項結果。

這些測試證實這種病毒，僅在某些大猩猩中存在，但並未排除其他大猩猩也可能遭受感染。由於大猩猩們都生活在一起，動物園官員認為，他們均曝露於病毒中。

動物園並指出，有三隻大猩猩目前出現的症狀包括咳嗽等，且接受獸醫監控，獸醫會針對各種症狀進行處理，並嚴密監控其他猩猩身體狀況。

聖地牙哥野生動物園執行董事Lisa Peterson在一分聲明中說，「除了出現鼻子阻塞和咳嗽外，大猩猩狀況還不錯，整團猩猩仍遭隔離。」

目前專家並不知道，動物感染新冠肺炎後情況會如何。他們正與有治療病毒經驗的衛生官員協商，防止病情更加嚴重。

動物園認為，即使遵循安全規則，大猩猩最可能是從無症狀工作人員身上染疫，他們懷疑大猩猩可能是在一周多前，遭一名確診的工作人員感染。人類與大猩猩約98%DNA相似。

Peterson說，野生動物園計畫進行嚴格檢查。進入大猩猩圍欄的員工，如今需穿上一次性工作服，戴口罩的飼養員，還需戴上防護眼罩。

動物園大猩猩通常會接種流感疫苗 ，目前尚無計畫接種新冠肺炎疫苗，但在計畫中。

其他動物園也出現感染新冠肺炎病例。去年4月Bronx動物園一隻老虎檢測呈陽性，這是第一個感染案例。上個月，三隻雪豹在Louisville動物園確診。其他地方也出現雪貂、寵物狗或貓感染案例。