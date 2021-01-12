入室盜竊損失萬元 莊佩源切身之痛

盜賊非常囂張，警鈴大作也不影響盜竊。（莊佩源提供）

羅省中華總商會會長莊佩源家中日前遭賊人闖入，損失萬元財物，因此切身感受到警力對社區的重要性。他聯合韓裔 、泰裔、華裔、孟加拉裔等亞裔社區聯合發起「反對洛杉磯 市削減洛市警局(LAPD)預算 」請願活動，11日下午在洛市警局總部表達對警局的支持。

影音來源：記者張宏

莊佩源表示，他位於洛杉磯市的家中8日下午4時左右，因家中無人遭三名盜賊闖入。盜賊從後門爬進來，打破玻璃門窗入室，當時他的手機已接到提示，他即刻報警。但是無奈盜賊動作太快，等警察趕到時，已人去屋空。

他說，根據監控錄像顯示三名盜賊身穿帽衫、蒙住臉部，還戴著手套，從外表來看像是西裔。賊人膽子很大，警鈴響後，沒有馬上逃走，而是得手後才跳入一輛接應的白色車輛離開，家中電腦等財物價值萬元丟失。財物損失還是小事，主要是安全問題，以目前洛市警局警力出警都需要20分鐘，如再削減預算，後果不堪設想。

莊佩源11日下午聯合其他族裔社區代表聚集在洛市警局門口，向警局遞交表示反對預算縮減的聯署簽名。他說，現在罪案很多，社區不太平，不是他一個人遭殃，是每個人都可能成為受害者。削減警力，只會讓犯罪者更加囂張。他從自身遭遇出發，更加堅定支持洛市警局，不要減少警局預算。