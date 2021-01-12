我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

金映玉 支持解除美台交往限制

本報記者／洛杉磯報導
金映玉支持龐培歐立場。（網頁截圖）
金映玉支持龐培歐立場。（網頁截圖）

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）9日表示，他將解除美國官員和台灣官員的往來限制。橙縣第39區聯邦眾議員金映玉（Young Kim）當日在臉書上轉發表示支持。有華人民眾認為，這只是「場面話」，不用太認真。也有人認為，中華民國對於華人世界的示範作用應該珍惜。

龐培歐在之前的聲明中稱，幾十年來，美國國務院內部對美國的外交官、服役人員和其他官員，與台灣官員的交往施加了複雜的限制。路透社分析認為，此舉可能在川普總統任期的最後時日裡激怒中國，以加劇北京和華府之間的緊張關係。

金映玉在臉書表示，「這是個好消息，台灣是美國的強大盟友。允許美國和台灣官員之間直接接觸，將加強我們的美台關係，並發出強烈訊息，即美國按照自己的條件處理外交事務」。

有華裔網友留言表示，自己是金映玉39區的選民，該區有大量來自台灣和大陸的居民，他擔心此舉並不能幫助台灣，只是激怒大陸。也有似是其他族裔的網友驚訝表示竟然稱此為「好消息」，指出這在中國眼裡，這將被視為戰爭行為。

來自中國大陸的共和黨人士張先生認為，金映玉此立場可能會讓大陸背景的選民不高興。但這並不重要，因為大陸移民不等於大陸選民，大陸背景的選民，「其實少的可憐」，連一個支持的爾灣市議員候選人都無法當選。其次金映玉的「政治導師」，前國會眾議員羅伊斯也一直支持台灣，甚至出訪過台灣。所以金映玉繼承了導師衣缽，表個態而已。

不過張先生認為，作為華語世界的唯一民主政體，中華民國對於華人世界的示範和激勵作用不容忽視，也是應該讓華人感到驕傲和應當保護的。美國也應該支持和保護這個民主政體。取消一些自封的限制。雖說短期內不會有啥大動作。但至少做出一個支持的姿態。很多台灣人怕惹怒中國陷入戰爭火海。但問題是。現在的香港並不是美國激怒中國才變成這樣的。

不過時事評論員吳程遠表示，金映玉在台灣議題上，她的表態並不會過分影響她的支持度，畢竟這些政治人物的表態，多是因為需要特定組織或族群的募款，在真正需要的時候，其實未必會直接站出來。若參加獨派活動便談美台合作，與藍營聚會就珍惜美國與中華民國的友誼，與大陸團體就談美中共同維持區域穩定，所以久了，大家也就不會把這些「場面話」當一回事。

吳程遠並認為，應該不會有人太在意龐培歐的這個宣示，對於美國整體國家戰略來說，台灣議題會被放大，恐怕是因為川普政府在全球格局上太小。事實上，美台之間能有良好溝通，不是壞事。不過卸任前這麼做，就很難以善意或挺台，來形容龐培歐的真正目的。

台灣 美國 中國

上一則

美式攻占國會與台版太陽花

下一則

聖蓋博永和豆漿 吃早餐配世報

延伸閱讀

「川普任期今結束」 國務院網站被惡搞

「川普任期今結束」 國務院網站被惡搞
解除美台交往限制 龐培歐：經過考量後的決定

解除美台交往限制 龐培歐：經過考量後的決定
解除美台交往限制 龐培歐：經過考量後的決定

解除美台交往限制 龐培歐：經過考量後的決定
國務院政軍局助卿 會晤台駐美代表蕭美琴

國務院政軍局助卿 會晤台駐美代表蕭美琴
美解除與台外交限制 只是為拜登執政設障？

美解除與台外交限制 只是為拜登執政設障？
中方回應龐培歐：停止操弄涉台議題 否則必遭懲罰

中方回應龐培歐：停止操弄涉台議題 否則必遭懲罰

熱門新聞

警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人