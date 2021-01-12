金映玉 支持解除美台交往限制

金映玉支持龐培歐立場。（網頁截圖）

美國 國務卿龐培歐（Mike Pompeo）9日表示，他將解除美國官員和台灣 官員的往來限制。橙縣第39區聯邦眾議員金映玉（Young Kim）當日在臉書上轉發表示支持。有華人民眾認為，這只是「場面話」，不用太認真。也有人認為，中華民國對於華人世界的示範作用應該珍惜。

龐培歐在之前的聲明中稱，幾十年來，美國國務院內部對美國的外交官、服役人員和其他官員，與台灣官員的交往施加了複雜的限制。路透社分析認為，此舉可能在川普總統任期的最後時日裡激怒中國 ，以加劇北京和華府之間的緊張關係。

金映玉在臉書表示，「這是個好消息，台灣是美國的強大盟友。允許美國和台灣官員之間直接接觸，將加強我們的美台關係，並發出強烈訊息，即美國按照自己的條件處理外交事務」。

有華裔網友留言表示，自己是金映玉39區的選民，該區有大量來自台灣和大陸的居民，他擔心此舉並不能幫助台灣，只是激怒大陸。也有似是其他族裔的網友驚訝表示竟然稱此為「好消息」，指出這在中國眼裡，這將被視為戰爭行為。

來自中國大陸的共和黨人士張先生認為，金映玉此立場可能會讓大陸背景的選民不高興。但這並不重要，因為大陸移民不等於大陸選民，大陸背景的選民，「其實少的可憐」，連一個支持的爾灣市議員候選人都無法當選。其次金映玉的「政治導師」，前國會眾議員羅伊斯也一直支持台灣，甚至出訪過台灣。所以金映玉繼承了導師衣缽，表個態而已。

不過張先生認為，作為華語世界的唯一民主政體，中華民國對於華人世界的示範和激勵作用不容忽視，也是應該讓華人感到驕傲和應當保護的。美國也應該支持和保護這個民主政體。取消一些自封的限制。雖說短期內不會有啥大動作。但至少做出一個支持的姿態。很多台灣人怕惹怒中國陷入戰爭火海。但問題是。現在的香港並不是美國激怒中國才變成這樣的。

不過時事評論員吳程遠表示，金映玉在台灣議題上，她的表態並不會過分影響她的支持度，畢竟這些政治人物的表態，多是因為需要特定組織或族群的募款，在真正需要的時候，其實未必會直接站出來。若參加獨派活動便談美台合作，與藍營聚會就珍惜美國與中華民國的友誼，與大陸團體就談美中共同維持區域穩定，所以久了，大家也就不會把這些「場面話」當一回事。

吳程遠並認為，應該不會有人太在意龐培歐的這個宣示，對於美國整體國家戰略來說，台灣議題會被放大，恐怕是因為川普政府在全球格局上太小。事實上，美台之間能有良好溝通，不是壞事。不過卸任前這麼做，就很難以善意或挺台，來形容龐培歐的真正目的。