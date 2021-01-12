美式攻占國會與台版太陽花

美國 民主制度在2021年開年就重重地摔了一跤，這對一向引以自豪的美國政府，無疑搧了一巴掌；以往一向對第三世界的不民主、搞政變指指點點的華府官員，這下子非常難堪，而始作俑者，竟是當朝的總統川普 。

屢屢被川普稱為「愛國者」的群眾，元月6日攻進國會，在眾議院議長波洛西大位上橫坐翹腳的畫面傳遍全球，美國民主歷史就留下羞恥的一頁，更讓一向被批評的共產中國有了發言權，極盡揶揄調侃之能事。

自許為民主典範的美國政客看到國會淪陷的情景，也只能摸摸鼻子，如要究責，就想想是誰推波助瀾，暗中唆使，挑起這反民主的暴行。

暴民只因沒有證據的不服選舉結果，攻占國會，群湧衝撞議事殿堂，威脅國會議員安全，形同「叛亂」，在民主國家，非同小可，也難怪事後參眾議員紛紛要求引用憲法第25修正案，或發動彈劾川普，不容這暴亂就此輕縱過關。

回顧元月6日「國會淪陷記」，固然是美國歴史上最黑暗的一天，所幸的是在六個小時之內，就「清除戰場」，還給國會安全的議事空間，也依程序完成選舉人團認證拜登當選總統，並未因外在臨時的動亂，阻斷了歷史上重要的一刻。

由這次可預先制止、而仍任其爆發的亂象，固然顯示國會警察局料敵從寬，對於群眾運動缺乏戒心，是其疏忽；但是川普事前的演講、暗示與煽動，才是引燃事端的導火索。

令人欣慰的是美國民主與法治的基礎仍然深厚，理性與正義的力量，還能適時勇於發聲，扭轉了一時的脫序，讓亂局回復到正軌；僅就這點，仍可令民眾安心，也相信成熟的民主雖然偶有挫折，終究會撥亂反正。

反觀2014年在台灣 的太陽花學運，整個情景與美國這次攻占國會，依稀相似，卻有不同的結局，就民主與法治觀點而言，難免有些遺憾。

太陽花學運以反對執政黨服貿為議題，一度嘗試占領行政院，最後衝進國會，霸占主席台，打砸設施，當時的立法院長王金平不願動用警力，任由學運成員占領議場585個小時，最後執政黨退讓，學運部分成員雖被起訴，但在換黨執政後，當時的行政院長林全選擇放棄告訴乃論的刑事指控，當年在議場鬧事的所謂學運要角，不但毫無刑責，反而在民進黨執政後紛紛入閣當官。

回顧這一幕，在台灣以民主為由，大膽闖進政府禁制區，完全擺脫法治的約束，最後暴衝者完全沒事，還鯉魚躍龍門，當上高官；如從法治的觀點看實在諷刺，但從協助打天下，依功行賞而言，即可理解。

美台兩地都有群眾攻占國會，美國各界紛認奇恥大辱，積極採取行動，即使總統之尊，也同樣究責，完全依法論法，講民主也兼顧法治。反觀台灣，只要政治正確，奪權有功，民主可與法治脫鈎，朝中有人，那管法治，相較之下，虛偽的民主實在應該汗顏。