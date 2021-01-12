我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣首見醫師染疫 陳時中：2例確診新冠本土

全球首例 加州聖地牙哥8大猩猩染疫

美式攻占國會與台版太陽花

洛城新語

美國民主制度在2021年開年就重重地摔了一跤，這對一向引以自豪的美國政府，無疑搧了一巴掌；以往一向對第三世界的不民主、搞政變指指點點的華府官員，這下子非常難堪，而始作俑者，竟是當朝的總統川普

屢屢被川普稱為「愛國者」的群眾，元月6日攻進國會，在眾議院議長波洛西大位上橫坐翹腳的畫面傳遍全球，美國民主歷史就留下羞恥的一頁，更讓一向被批評的共產中國有了發言權，極盡揶揄調侃之能事。

自許為民主典範的美國政客看到國會淪陷的情景，也只能摸摸鼻子，如要究責，就想想是誰推波助瀾，暗中唆使，挑起這反民主的暴行。

暴民只因沒有證據的不服選舉結果，攻占國會，群湧衝撞議事殿堂，威脅國會議員安全，形同「叛亂」，在民主國家，非同小可，也難怪事後參眾議員紛紛要求引用憲法第25修正案，或發動彈劾川普，不容這暴亂就此輕縱過關。

回顧元月6日「國會淪陷記」，固然是美國歴史上最黑暗的一天，所幸的是在六個小時之內，就「清除戰場」，還給國會安全的議事空間，也依程序完成選舉人團認證拜登當選總統，並未因外在臨時的動亂，阻斷了歷史上重要的一刻。

由這次可預先制止、而仍任其爆發的亂象，固然顯示國會警察局料敵從寬，對於群眾運動缺乏戒心，是其疏忽；但是川普事前的演講、暗示與煽動，才是引燃事端的導火索。

令人欣慰的是美國民主與法治的基礎仍然深厚，理性與正義的力量，還能適時勇於發聲，扭轉了一時的脫序，讓亂局回復到正軌；僅就這點，仍可令民眾安心，也相信成熟的民主雖然偶有挫折，終究會撥亂反正。

反觀2014年在台灣的太陽花學運，整個情景與美國這次攻占國會，依稀相似，卻有不同的結局，就民主與法治觀點而言，難免有些遺憾。

太陽花學運以反對執政黨服貿為議題，一度嘗試占領行政院，最後衝進國會，霸占主席台，打砸設施，當時的立法院長王金平不願動用警力，任由學運成員占領議場585個小時，最後執政黨退讓，學運部分成員雖被起訴，但在換黨執政後，當時的行政院長林全選擇放棄告訴乃論的刑事指控，當年在議場鬧事的所謂學運要角，不但毫無刑責，反而在民進黨執政後紛紛入閣當官。

回顧這一幕，在台灣以民主為由，大膽闖進政府禁制區，完全擺脫法治的約束，最後暴衝者完全沒事，還鯉魚躍龍門，當上高官；如從法治的觀點看實在諷刺，但從協助打天下，依功行賞而言，即可理解。

美台兩地都有群眾攻占國會，美國各界紛認奇恥大辱，積極採取行動，即使總統之尊，也同樣究責，完全依法論法，講民主也兼顧法治。反觀台灣，只要政治正確，奪權有功，民主可與法治脫鈎，朝中有人，那管法治，相較之下，虛偽的民主實在應該汗顏。

美國 川普 台灣

上一則

拉斯維加斯消費電子展線上登場 賭城損失3億

下一則

金映玉 支持解除美台交往限制

延伸閱讀

控川普「煽動暴亂」 眾院民主黨啟動彈劾條款

控川普「煽動暴亂」 眾院民主黨啟動彈劾條款
品牌急切割！川普卸任後回歸商界有危機

品牌急切割！川普卸任後回歸商界有危機
臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號

臉書不解封川普帳號 同時移除「停止偷竊」口號
與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典

與老爸唱反調 伊凡卡將出席拜登就職大典
二次彈劾川普 眾院最快周三表決 除非潘斯動用憲法

二次彈劾川普 眾院最快周三表決 除非潘斯動用憲法
川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

川普要求速審推翻5州選舉結果 最高法院駁回

熱門新聞

警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射
影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人

影／暴徒攻入國會 加州前州長阿諾：有如納粹迫害猶太人