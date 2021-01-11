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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

攻占國會成國恥 極端派動亂再起

洛城新語

部分右翼激進川粉，揚言在20日攜帶武器到華府，阻止拜登就任總統。經過1月6日暴徒攻進國會山莊的慘痛教訓，執法和情報單位應該不會再犯同樣錯誤，當天發生大規模動亂，或拜登無法宣誓的可能性很低。但真正應該擔心的是，美國的國內恐怖主義份子，可能在這一波川普推波助瀾下再度活躍。正所謂禍起蕭牆，美國號稱世界民主法治典範，被川普糟蹋四年後變成世人笑柄。

川粉攻進國會之日，就是美國的國恥日。總統川普在輸掉大選，並在60件選舉官訴訟全部被法官裁定敗訴後，居然在1月2日去電同為共和黨籍的喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要求他「找出1萬1780張選票」，為選舉翻盤，無恥至極。

1月6日川普在白宮外發表演說，鼓動數以萬計群眾沿著賓夕法尼亞大道，到國會山莊示威，引發美國近代史上最醜陋的國會攻占事件，畫面宛如第三世界的暴民發動政變，美國人民顏面掃地，再也沒有臉對別的國家說三道四，要談民主法治？川普就是全球頭號的反指標。

攻占國會事件當時，已有五名警民喪生，50餘人被捕，後續有更多暴民就逮，甚至川普本人在卸任後可能會被提起刑事控罪。但無論這些官司未來會有什樣的判決，美國左右兩派極端份子正在醞釀抗爭，甚至引發國內恐怖主義(domestic  terrorism)行動。

近代美國最慘烈的國內恐怖主義行動，是1995年的奧克拉荷馬市聯邦大樓爆炸案，參與過伊拉克戰爭的陸軍退伍中士麥克維(Timothy McVeigh)與一名同夥，引爆強力爆裂物導致168人死亡、600餘人受傷。麥克維是白人極端主義信仰者，不滿政府徵稅，聯邦探員強力攻占德州威科大衛教派(Branch Davidians)營地，導致76人死亡等事件，因而發動攻擊。

但奧克拉荷馬爆炸案只是孤狼事件，與日前數萬名極端川粉攻入國會，並揚言要持槍到華府不讓拜登就職的規模，天差地遠。華府在1月20日雖不致有大規模動亂，但日後在全美各地，難保有各種不同的意外發生。各級政府與執法單位，一方面要擔心極端右派製造動亂，同時也得防範極端左派藉機滋生事端，值此疫情愈發嚴峻之際，真讓人頭痛。

這種左右極端派的互相衝擊，民主與共和兩黨都有責任，正因為兩黨在當權時，縱容黨內的極端派「左過頭」與「右過頭」，然後互相反制報復，於是雙方的恩怨愈結愈深，終於導致跨過紅線，演變成民主制度下的激烈反政府暴動。

拜登政府上台後任重道遠，撫平國內仇恨和紛擾不是三兩天能完成。但慶幸這次民主黨當選總統的人，不是左棍聯邦參議員桑德斯或華倫，否則情況更難收拾。

美國 川普 拜登

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