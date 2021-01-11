我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

阿罕布拉新春書畫展 1.11登場

阿罕布拉訊
阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華裔畫家和書法家的作品。（美國書畫藝術研究院提供）
阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華裔畫家和書法家的作品。（美國書畫藝術研究院提供）

阿罕布拉原定2020年2月8日舉辦傳統「四海迎春園游會」，因疫情爆發被迫停辦。阿罕布拉商會表示，今年疫情持續，但還是希望能夠延續30年的傳統，在農曆新年期間舉辦一些傳統活動，讓民眾感受節日氣氛，因此今年春節期間，將在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展

阿罕布拉2021新春書畫展主要展出美國書畫藝術研究院、華裔畫家王岳最新創作的重彩作品，包括13幅鴿子、三幅馬、四幅雞。來自北京的王岳早年師從愛新覺羅‧溥佐學習中國畫，先後在天津工藝美術、天津美院和廣州美術學院深造，1995年移居洛杉磯後，一直從事專業創作。其繪畫具有濃厚的金筆重彩和沒骨重彩特點，畫面自然豐富又典雅厚重，視覺絢麗。

本次書畫展還將展出書法家孫慧莉的新春字聯，均突顯「愛與和平」的新年主題。書畫展現場有小禮物福字發送。

阿罕布拉新春書畫展展出時間：2021年1月11至29日，週一至週四上午7時至中午12時，地點：阿罕布拉市府大廳，111 S. 1st St., Alhambra, CA 91801，電話626-570-5000。

阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華...
阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華裔畫家和書法家的作品。（美國書畫藝術研究院提供）
阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華...
阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華裔畫家和書法家的作品。（美國書畫藝術研究院提供）
阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華...
阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華裔畫家和書法家的作品。（美國書畫藝術研究院提供）

阿罕布拉 畫展 疫情

上一則

橙縣ICU病人創紀錄 只剩下41床位

下一則

洛縣新冠感染者達92萬人 加州死亡人數將達3萬

延伸閱讀

阿罕布拉學區教委會 譴責暴民攻占國會

阿罕布拉學區教委會 譴責暴民攻占國會
阿市三華婦 接連命喪公園

阿市三華婦 接連命喪公園
疫情衝擊 老餐館紛關門

疫情衝擊 老餐館紛關門
阿罕布拉學區去年11月公投案有誤 或將重新投票

阿罕布拉學區去年11月公投案有誤 或將重新投票
第一夫人邀請 Cemala音樂學院華人學子疫情下赴白宮演奏

第一夫人邀請 Cemala音樂學院華人學子疫情下赴白宮演奏
維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

熱門新聞

擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23
南加華人殯葬業者準備棺槨。（記者陳開╱攝影）

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

2021-01-06 13:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析