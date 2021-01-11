阿罕布拉新春書畫展 1.11登場

阿罕布拉商會將在中國農曆新年期間在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展，展出華裔畫家和書法家的作品。（美國書畫藝術研究院提供）

阿罕布拉 原定2020年2月8日舉辦傳統「四海迎春園游會」，因疫情 爆發被迫停辦。阿罕布拉商會表示，今年疫情持續，但還是希望能夠延續30年的傳統，在農曆新年期間舉辦一些傳統活動，讓民眾感受節日氣氛，因此今年春節期間，將在阿罕布拉市府大廳舉辦為期19天的書畫展 。

阿罕布拉2021新春書畫展主要展出美國書畫藝術研究院、華裔畫家王岳最新創作的重彩作品，包括13幅鴿子、三幅馬、四幅雞。來自北京的王岳早年師從愛新覺羅‧溥佐學習中國畫，先後在天津工藝美術、天津美院和廣州美術學院深造，1995年移居洛杉磯後，一直從事專業創作。其繪畫具有濃厚的金筆重彩和沒骨重彩特點，畫面自然豐富又典雅厚重，視覺絢麗。

本次書畫展還將展出書法家孫慧莉的新春字聯，均突顯「愛與和平」的新年主題。書畫展現場有小禮物福字發送。

阿罕布拉新春書畫展展出時間：2021年1月11至29日，週一至週四上午7時至中午12時，地點：阿罕布拉市府大廳，111 S. 1st St., Alhambra, CA 91801，電話626-570-5000。