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3重打擊 南加華人職介所恐難翻身

記者啟鉻／洛杉磯報導
蒙特利公園市丁胖子廣場周邊華人職介所，受疫情影響鮮少營業。（記者啟鉻／攝影）
蒙特利公園市丁胖子廣場周邊華人職介所，受疫情影響鮮少營業。（記者啟鉻／攝影）

南加州華人職介所主要分布在蒙特利公園、聖蓋博、阿罕布拉、羅蘭岡等地。但近年來因為川普政府限制移民、網路職介崛起以及2020新冠肺炎疫情爆發，沉重打擊職介所行業。如今在華人社區鮮少看見職介所開門營業，業內人士說，元氣大傷，恐難翻身。

在蒙市經營職介所近20年的王女士表示，由於求職者絕大多數來自中國，所以她一直關注中國疫情。當武漢封城，部分從武漢及附近城市返美的求職者，到職介所講述中國疫情慘況後，她立即決定關門，因為不知道哪一位求職者染疫。後來疫情在南加持續蔓延，她為避疫暫時停業。

王女士說，雖然收入受影響，但健康最重要。實際上由於各行各業都受影響，求職者大大減少。她的職介所每月租金還照交，租金主要靠親屬幫忙貼補。她表示，若疫情在2021年還是不退，她打算不做了。現在求職微信群裡還有人找她介紹工作，但數量銳減。

蒙市「丁胖子廣場」附近一家華人職介所業者Phillips表示，川普上台後，來自中國的求職者明顯減少，職介所遭遇寒冬，網上職介也重擊面談職介所，新冠疫情更讓華人職介遭受滅頂之災。當下職介所大部分都關門了，開門營業的也是苟延殘喘，靠暗中銷售香菸、雜貨、解毒中藥過活，有的還有家庭旅館支撐，在夾縫中求口飯吃。他傷感地說，華人職介所恐怕再也無法翻身了。

聖蓋博市夏威夷超市旁的辦公樓裡，原先職介所較多，但現在幾乎都關門了。有的只在門上留下聯絡電話。一位業者在短信中說，為了防疫避免面對面接觸。他也表示，現在最搶手的工作就是貨車司機，日薪150元至250元，月薪4000元至8000元。奇諾市一家華資公司業者表示，現在除了倉庫要人，最需要的就是貨車司機，但不容易找到人。

目前貨車司機是華人求職熱絡職業。（記者啟鉻／攝影）
目前貨車司機是華人求職熱絡職業。（記者啟鉻／攝影）

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