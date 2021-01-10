5萬元以上新車 去年疫外好賣 窮人更買不起車

新冠肺炎疫情 有利小康經濟，但卻使貧困者更痛苦。從2020年汽車 銷售業績，反映出這種所謂「K型經濟」型態兩極化情況。

洛杉磯時報報導，自疫情開始以來，汽車產業更專注於「高價產品和更富裕的客戶」。考克斯汽車公司（Cox Automovie）資深經濟學家Charlie Chesbrough日前於線上發布的年度總結報告中表示，價格在5萬元及以上價格的汽車和卡車市場銷售額增加，3萬元以下車款市場卻受到疫情很大衝擊。

除特斯拉 (Tesla）、Alfa Romeno和馬自達（Mazda）外，所有汽車製造商2020年在美國銷量均有所下降。

數據顯示，美國約售出1450萬輛汽車和卡車，較2019年的1700萬輛下降14.7%。但價格更高的卡車和SUV的銷量卻增加，富裕買家更有意願挑選自動駕駛等輔助功能在內的車輛，減輕汽車製造商痛苦。12月新車平均價格首次突破4萬元。

Chesbrough說，車子價格問題表明，購買新車的典型客戶更加富裕，且貧富距離愈來愈遠。在2020年，售出的車中，23%低於3萬元，前一年為28%。售價在5萬元以上的汽車占28%，高於2019年的26%和五年前的12%。

富裕的買家受益於股票市場，有能力在家中從事高薪工作，使去年汽車和卡車熱銷。另方面，裁員嚴重打擊勞工階層，尤其是須面對面接觸的服務業。

考克斯統計數據顯示，此情況使許多有工作，但薪資較低者很難獲得汽車貸款。

汽車業者原本擔心，疫情大流行嚴重影響產業情況，然出現所謂的K型經濟體，有助緩解這種影響。

羅耀拉大學（Loyola Marymount Univ.）金融與經濟學教授Sung Won Sohn說，那些擁有可支配收入者，將錢花在耐用產品上，這些多餘的錢，過去用於度假、飯店和其他服務行業中。

他指出，隨著人們在服務上花費減少，物品上花費更多，對家電、家具和家庭維修等商品需求也愈來愈大，從而促進製造業和建築業發展。他認為即使到了春天，K型經濟模式也不會消失，政府須投入更多幫助。

但考克斯分析師指出，2021年將考驗特斯拉驚人的股價市值。分析師Michelle Krebs說，隨著許多主要汽車製造商投入競爭性電動車市場，2021年將出現更多型態、款式和價格的電動車，恐減緩特斯拉汽車發展。