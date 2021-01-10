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阿罕布拉學區教委會 譴責暴民攻占國會

【阿罕布拉市訊】
教育委員會主席曾煥堅(左起)、副主席威爾森(Marcia R. Wilson)、教委Kaysa Moreno、Joanne Russell-Chavez、甄銘新。（學區網站）
教育委員會主席曾煥堅(左起)、副主席威爾森(Marcia R. Wilson)、教委Kaysa Moreno、Joanne Russell-Chavez、甄銘新。（學區網站）

阿罕布拉聯合學區（Alhambra USD）教育委員會和教育總監7日聯名發表公開信，對於6日有一群暴民攻占國會大樓的犯法行為表示最強烈譴責。公立學校旨在教育孩子們健康成長，而這種仇恨、混亂和破壞性的騷動行為是錯誤的，絕不能讓這種情況再次發生。

阿罕布拉聯合學區教育總監Denise R. Jaramillo、教育委員會主席曾煥堅(Kenneth Tang)、副主席威爾森(Marcia R. Wilson)、教委甄銘新(Robert L. Gin)、Kaysa Moreno、Joanne Russell-Chavez在信中指出，「當我們透過電視和推特（twitter）直播，看到了國家民主殿堂裡的暴力行為非常震撼，因為我們的學生也在同時觀看。民主體制是脆弱的，需要持續的關懷和培育。我們同意國會議員John Lewis的觀點，「民主是一種行動，每一代人都必須盡自己的一份力量，協助建立一個和諧的社區、國家以及和平的國際社會」。美國人民可以有不同的政治觀點，但民主體制也需要得到維護。

公開信指出，阿罕布拉學區正在致力於促進建設公平、包容和多元化的校園，賦予孩子們懂得尋求真理、正義和公眾利益。我們為能夠與學生、家庭和廣大社區展開對話，正在收集更多的資源，教育學生禮貌、同情心和公民義務。我們的教師和工作人員已經透過這起事件，尋找創新和有效的方式，並把這起事件作為一件重要的教材，並給學生一個安全的空間，讓他們討論看到了什麼和學到了什麼？

公開信指出，學區為學生以及他們的家庭提供支持，許多學生對在電視或社交媒體上看到的某些內容感到不安、恐懼或困惑。如果家長們希望學校輔導員與自己的孩子聯繫，幫助他們處理自己的個人感受，請聯繫他們所在的學校。

公開信最後表示，歷史已證明美國曾經歷過這些時刻，但歷史也告訴我們，每一次挑戰都會帶來新的一天、新的可能性和新的機會，讓我們的國家變得更美好，學校培養的領導者將把漫長的歷史長河引向正義。

阿罕布拉學區教育總監Denise Jaramillo。（學區網站）
阿罕布拉學區教育總監Denise Jaramillo。（學區網站）

教育總監 學區 阿罕布拉

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