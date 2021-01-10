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當選高院法官 劉馨儀宣誓就職

記者王若然／洛杉磯報導
劉馨儀(左)在聯邦法官劉成威的主持下宣誓就職。（Youtube截圖）
劉馨儀(左)在聯邦法官劉成威的主持下宣誓就職。（Youtube截圖）

2020年3月以57.34%高得票率當選洛杉磯高等法院第42庭法官的劉馨儀（Linda Sun），7日進行了就職儀式。就職儀式錄像於9日在網路播出。

就職典禮因疫情僅邀請少數嘉賓。劉馨儀當天身著黑袍，在聯邦法官劉成威(Ronald Lew)的主持下宣誓就職。劉馨儀說，感謝一路走來幫助她，啟蒙她的家人、朋友、同事，她會將這些榜樣的精神傳遞下去，為人民服務。

劉成威是劉馨儀的朋友，他說，一路看著這個小女生在法律領域嶄露頭角。他知道劉馨儀的職業還有更大的可能性，並一路鼓勵她向前走。

劉馨儀回顧了自己的法律生涯，她來自香港，是第一代移民。她說，父母含辛茹苦供她讀大學。1980年代到洛杉磯加州大學就讀，畢業時也像今天許多留學生一樣，面臨在美身分和工作的雙重難題，但幸運的是在工作數年後得以進入加州州務卿辦公室任職，並獲時任州務卿余江月桂（March Fong Eu）和之後擔任聯邦法官的劉成威的賞識，成為她的進入司法領域的領路人。

後來，她在美國西南大學（South Western University）就讀法學院。學成後加入加州司法廳擔任檢察官，2015年升任主任檢察官。她曾表示，一開始進入法律行業的初衷，是希望成為服務美國社會的公務人員，同時因是新移民的女兒，看到許多華人因為缺少法律常識和專業建議屢屢吃虧，因此走進司法部門為民伸冤。

劉馨儀就任洛杉磯高等法院第42庭法官。（Youtube截圖）
劉馨儀就任洛杉磯高等法院第42庭法官。（Youtube截圖）

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