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華裔導演「離別間」 獲多項影片獎

記者王全秀子／洛杉磯報導
華人導演胡雅藍來美國深造電影製片，追求自己的電影夢。（胡雅藍提供）
華人導演胡雅藍來美國深造電影製片，追求自己的電影夢。（胡雅藍提供）

很多青年電影創作者和藝術家滿懷抱負來到好萊塢，期許有一天作品能在大螢幕亮相。洛杉磯華人導演胡雅藍（Yalan Hu）也是其中一員，她以華裔女性電影人視角，看到不同社會現象和族裔文化，以此為靈感拍攝作品。她希望透過作品，幫助美國人了解多元文化，看到美國之外的世界。而她拍的「離別間」（A Separation）已獲得國際肯定。

來自中國大陸的胡雅藍在赴美留學前，曾在中國某電視台擔任編導，主要與娛樂影視打交道。儘管這份工作讓她距離自己的夢想更近一步，但生活總是現實的，她感受到中國媒體環境和西方自由開放的環境還是有差距。雖然在電視台工作多年，做過旅遊真人秀，短片拍攝，積累相當經驗，她仍未放棄電影夢想。加上在工作期間接觸到不同國家的製作，對國家社會更感興趣，於是2017年前來美國留學深造電影製片。

剛開始作為電影人，不是非常明確自己想表達的聲音和特色，但在求學過程中，她對電影的追求越來越清楚。不同背景和族裔的創作者來源於她最熟悉的文化和生活細節。儘管大家電影講述的故事都大同小異，但呈現的細節不同。求學和拍電影的經歷讓她定義自己的作品內容，譬如少數族裔和留學生。

胡雅藍以華裔女性視角看中美和全世界，是她創作的特點。在美期間她拍了三部短片，第一部是純英文的黑色喜劇風格，頗受美國觀眾喜歡；第二部「離別間」（A Separation），講述90年代赴美留學的中國夫妻，在美國相互依賴、疏遠，最終找到各自生活的寫實情感片，讓許多移民背景的華裔觀眾找到共鳴。

「離別間」故事來源於童年真實體驗。該片已在英、美十多個電影節展映及獲得獎項，包括2020年5月的華盛頓亞裔電影節「觀眾選擇最佳影片獎」，HollyShorts Film Festival Monthly Screening「觀眾選擇最佳影片獎」，多倫多諾萊塢國際電影節「最佳外語片」等。在2021年的1月，「離別間」也將在洛杉磯的第十屆Asians On Film Festival上展映。

第三部則是在疫情期間，追隨十名背景各異的華人留學生，拍攝以他們生活為主的新冠紀錄片。胡雅藍表示，留學生一直是她創作特別感興趣的人群，因為她也曾是其中一員，深刻了解其中艱辛，包括可能被誤解，和幾十年來在美國社會中被邊緣化的現狀。

她指出，美國民眾對留學生的生活知之甚少，但中國留學生在近幾年比例最高。她希望透過作品展現對少數文化的尊重，消除美國人對外國人陌生的認知，目前已完成第一季，計畫未來會回訪和跟蹤拍攝第二季。

胡雅藍表示，美國電影市場其實也有針對性，一部作品可能受到個別市場的喜愛。但她希望通過不間斷的作品，向更多的美國觀眾傾訴平日不會關注的邊緣異國人群的真實生活。

胡雅藍希望透過作品，幫助美國人了解多元文化。（胡雅藍提供）
胡雅藍希望透過作品，幫助美國人了解多元文化。（胡雅藍提供）
講述90年代赴美留學的中國夫妻在美國相互依賴、疏遠，最終找到各自生活的寫實情感片...
講述90年代赴美留學的中國夫妻在美國相互依賴、疏遠，最終找到各自生活的寫實情感片「離別間」獲得多個獎項。（胡雅藍提供）

亞裔電影 中國留學生 美國

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