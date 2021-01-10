橙縣三場山火 華裔成了災民

絲薇拉都山火被大風助長火勢，消防員奮力滅火。（橙縣消防局視頻截圖）

2020年橙縣 發生兩次共三場山火 ，10月26日的絲薇拉都山火（Silverado Fire）和藍脊野火（Blue Ridge Fire），數萬居民被迫撤離。時隔一個月於12月2日晚間又發生邦德山火（Bond Fire）。疫情期間因山火被強制撤離，受影響最嚴重的幾個社區中，絕大部分是華裔居民。

絲薇拉都山火受災面積達1萬3354英畝，包括桑提雅哥峡谷（Santiago Canyon）、爾灣 （Irvine）、Foothill Ranch、托斯汀（Tustin）、以及森林湖（Lake Forest）。參與滅火的消防員超過千人，爾灣警局和橙縣消防局成功撤離9萬居民，受災華人十分感動，後來自發向消防局和警局捐款致謝。

藍脊野火面積達1萬5200英畝，波及多個城市包括爾灣、森林湖（Lake Forest）、約巴林達（Yorba Linda）、奇諾岡（Chino Hills）、布瑞亞（Brea），五名消防員受傷，有十戶住家受損，2500戶家庭強制撤離。

相隔約一月後又發生邦德山火，受災面積達7375英畝，主要是在山區燃燒，爾灣、森林湖等居民區靠近起火點，但受影響不大，沒有強制撤離，消防人員很快控制火勢。