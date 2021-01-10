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阿市三華婦 接連命喪公園

（記者 王若然
接連發生命案的艾曼索公園人工湖。（本報檔案照）
接連發生命案的艾曼索公園人工湖。（本報檔案照）

阿罕布拉市（Alhambra）艾曼索公園（Almansor Park）池塘，去年十個月內接連發生三樁命案，受害人皆是華人婦女，讓人在震驚的同時也浮想聯翩。

最近一起命案發生在2020年9月15日。警方在艾曼索公園池塘發現女屍，據洛杉磯縣法醫辦公室信息，死者為68歲的王姓華裔女士。死者生前有帕金森病（Parkinson's Disease）和焦慮症、抑鬱症病史，警方排除他殺可能。

2020年1月17日午間12時30分左右，阿市警局接到電話報警，隨後趕往艾曼索公園在防洪通道發現一名死亡的亞裔婦女。警方稍後證實，該人為之前報告失蹤的聖蓋博71歲華婦趙淑蘭（Shu Lan Chao，音譯），當時負責該案的警官阿爾弗雷德（Lt. Derrick Alfred）表示，女屍案與謀殺無關。

2019年12月，一名59歲華裔婦人被發現臉部朝下，死在艾曼索公園的人造湖中。洛杉磯縣法醫稍後公布死者為華婦Hui Li，1960年出生。

阿市艾曼索公園是當地居民平日健身，打球的常去地。但公園短期內接連有三位華裔婦女死亡引起擔憂。自此，阿罕布拉市府高度重視公園安全，考慮在周邊地區加裝監控攝像。此外加強對新移民和年長者，以及孤獨無依人士的幫助。

華裔 阿罕布拉 洛杉磯

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