佛洛依德之死 宵禁壓制騷亂

長堤的一場遊行。（美聯社）

遭白人員警壓頸致死的佛洛伊德（George Floyd）案件引發遍佈全美的示威潮，南加州的無數場大大小小的遊行 更是聲勢浩大。 在一些地方的遊行中爆發了打砸搶等事件，局勢緊張以致強制宵禁 ，且國民兵一度進駐洛杉磯。

在2020年5月25日佛洛伊德案發生後，洛杉磯的眾多地點如市中心、好萊塢大道、聖塔莫尼卡灘、威尼斯灘、比佛利山、Fairfax區等地，連續數周都不斷有大量民眾聚集抗議，人數最多時，單場遊行就達到數萬人，有時一日在不同地點就有數十場大小不一的遊行。

在數以百計的大小示威活動中，大部分過程平和，但起初也有市中心和Fairfax區的多場遊行傳出破壞、縱火和打劫事件，尤其入夜後。這導致洛市率先發出宵禁令，洛縣後也宣布宵禁並連續三日執行。

在熱鬧商區，業主紛紛釘上木板以防被砸，但仍有包括蘋果店、Nordstrom在內的商店都被破壞洗劫，一些小店鋪也遭洗劫，對於疫情 期間剛復工的小商業主來說打擊巨大，多輛警車遭破壞甚至燒毀。好在遊行示威至第四天，不再有打砸事件發生，國民兵也在第七天撤離。但在隨後的一個月後一度出現疫情小高峰。