大選返台投票 機票貴也甘願
中華民國第15任總統、副總統和立法委員選戰激烈，在2020年1月的大選日讓南加州大批台灣移民積極回台投票。駐洛杉磯的台灣官員說，保守估計約有6000人回國投票。據洛杉磯多家旅行社和航空公司，直飛台灣機票價格持續飆漲近2000美元。
時任駐洛杉磯辦事處長朱文祥表示，兩家從洛杉磯飛台灣的主要航空公司透露，大選期間回台的班機約賣出1萬2000張機票，保守估計50%乘客去投票的話，這次從南加州回國的投票人數約6000人。有80歲、90歲的高齡長輩這次都動了起來，願意搭上十多小時的航程回台，只為了投票。
南加州僑胞為了返台投票，也導致機票銷售率高，比照往年同時段，該時段的機票價格貴得離譜，價格甚至超過1月底的農曆新年時段，但不少僑胞也願意為此花上一筆錢。
南加州有大批台灣移民定居，根據美國人口普查資料，南加州約有30萬人認定自己是台灣裔美國人；實際上數量可能更多，因為部分僑胞認定自己是華人。洛杉磯文教中心前主任翁桂堂說，洛杉磯地區的僑胞人數多、影響力大，不光是對政治積極參與，在文化、觀光、產業等多個層面，也跟台灣有很深的連結。
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