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大選返台投票 機票貴也甘願

（記者 李雪
早先總統蔡英文在僑委會委員長吳新興陪同下訪問丹佛受到美國中西部僑胞熱情迎接。（資料照片／僑委會提供）
早先總統蔡英文在僑委會委員長吳新興陪同下訪問丹佛受到美國中西部僑胞熱情迎接。（資料照片／僑委會提供）

中華民國第15任總統、副總統和立法委員選戰激烈，在2020年1月的大選日讓南加州大批台灣移民積極回台投票。駐洛杉磯的台灣官員說，保守估計約有6000人回國投票。據洛杉磯多家旅行社和航空公司，直飛台灣機票價格持續飆漲近2000美元。

時任駐洛杉磯辦事處長朱文祥表示，兩家從洛杉磯飛台灣的主要航空公司透露，大選期間回台的班機約賣出1萬2000張機票，保守估計50%乘客去投票的話，這次從南加州回國的投票人數約6000人。有80歲、90歲的高齡長輩這次都動了起來，願意搭上十多小時的航程回台，只為了投票。

南加州僑胞為了返台投票，也導致機票銷售率高，比照往年同時段，該時段的機票價格貴得離譜，價格甚至超過1月底的農曆新年時段，但不少僑胞也願意為此花上一筆錢。

南加州有大批台灣移民定居，根據美國人口普查資料，南加州約有30萬人認定自己是台灣裔美國人；實際上數量可能更多，因為部分僑胞認定自己是華人。洛杉磯文教中心前主任翁桂堂說，洛杉磯地區的僑胞人數多、影響力大，不光是對政治積極參與，在文化、觀光、產業等多個層面，也跟台灣有很深的連結。

2020總統暨立委選舉1月11日進行投票。（聯合報系資料照）
2020總統暨立委選舉1月11日進行投票。（聯合報系資料照）

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