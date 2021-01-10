科比墜機 球迷驚駭難掩悲傷

大批球迷在科比墜機現場附近的山腳下悼念。（記者陳開╱攝影）

洛杉磯湖人 隊傳奇球星科比（Kobe Bryant）搭乘的直升機，2020年1月26日在卡拉巴薩斯(in Calabasas )墜毁，包括科比和他13歲女兒Gianna在內的八名乘客與飛行員全部喪生。墜機 的確切原因仍在調查中，當局研判或與大霧天氣有關。

科比的驟然離世，讓許多球迷「講不出再見」。墜機事件發生後，大批球迷前往事故地點附近的山腳下悼念。因為人流量太大，當局不得不從距離事故現場約1.5哩的地方開始封路；雖然無法駕車駛入，但大批球迷仍步行前往。2020年2月24日於湖人隊主場史泰博中心(Staples Center)舉行的科比悼念活動中，有2萬多名買不到入場票的球迷，在球館外向科比告別。

科比墜機事件發生近一年以後，許多起相關訴訟仍在進行中。包括經營直升機的Island Express公司遭受害人家屬提告，要求其承擔墜機責任。Island Express公司則提告空中交通管制单位，認為後者亦有責任。科比遺孀凡妮莎怒告洛縣 警局侵犯隱私，公布案發現場血肉模糊的照片。科比岳母雷妮（Sofia Urbieta Laine）狀告女兒、科比遺孀凡妮莎，要求經濟支持，並稱科比生前表示會資助她一輩子等。