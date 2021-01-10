我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

離開的多回來的少 加州U-Haul卡車全美流失最多

編譯組／灣區8日電

有關於灣區出走潮的謠言持續發燒，搬運公司U-Haul的最新數據顯示，2020年離開加州的U-Haul卡車數量，遠遠多於駛進的數量。加州在U-Haul駛進成長的排名敬陪全美末座，名次還排在2019年最後一名的伊利諾州之後。依據2020年3-6月間U-Haul所有單程駛離地點統計，駛離舊金山的就占高達58%，導致該地區的U-Haul車輛嚴重流失。

U-Haul副總裁瓦內加斯(Victor Vanegas)表示，今年客戶人數多過公司可提供搬運服務車輛數量，由於U-Haul仰賴駛入車輛裝備提供客戶服務，若沒有足夠開進入加州的U-Haul卡車，提供當地客戶服務就更加困難。2020年3-12月駛進抵達灣區的數量，比去年同期減少31%。

駕駛U-Haul離開灣區避疫、最熱門的目的地包括鄰近地區沙加緬度與羅斯維爾地區、聖地牙哥、士德頓。熱門的外州遷往城市為內華達州雷諾、拉斯維加斯、俄勒岡波特蘭、鳳凰城與西雅圖。搬離灣區的U-Haul客戶的熱門州包括內華達州、亞利桑那州、俄勒岡州、華盛頓州、科羅拉多州。

田納西州則是2020年最多U-Haul駛進的州，今年是田州第一次贏得榜首位置。德州、佛羅里達州則分別位居第二、第三。自2016年以來，加州排名的最高名次是第48，其他為更低名次。

加州 灣區 內華達州

上一則

紐森：未來1周 加州百萬人打疫苗

下一則

華裔導演「離別間」 獲多項影片獎

延伸閱讀

紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種

紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種
創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯
加州州長紐森：將花900億元預算致力教育

加州州長紐森：將花900億元預算致力教育
150億紓困援助急 紐森爭取過關

150億紓困援助急 紐森爭取過關
灣區8日新增4282確診 88人死

灣區8日新增4282確診 88人死
防詐騙 加州停發140萬件失業金

防詐騙 加州停發140萬件失業金

熱門新聞

圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
警方與抗議者對峙。（楊先生提供）

華府挺川衝突 華人現場直擊

2021-01-06 21:40
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
包機依機型和目的地收費價碼差很大。（Karena提供）

誰說只限富豪獨享 疫情下包機遊白領也能玩！

2021-01-06 13:19
圖：pixabay

1張未繳款罰單 華男成通緝犯蹲牢1晚

2021-01-04 13:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了