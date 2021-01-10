離開的多回來的少 加州U-Haul卡車全美流失最多

有關於灣區 出走潮的謠言持續發燒，搬運公司U-Haul的最新數據顯示，2020年離開加州 的U-Haul卡車數量，遠遠多於駛進的數量。加州在U-Haul駛進成長的排名敬陪全美末座，名次還排在2019年最後一名的伊利諾州之後。依據2020年3-6月間U-Haul所有單程駛離地點統計，駛離舊金山的就占高達58%，導致該地區的U-Haul車輛嚴重流失。

U-Haul副總裁瓦內加斯(Victor Vanegas)表示，今年客戶人數多過公司可提供搬運服務車輛數量，由於U-Haul仰賴駛入車輛裝備提供客戶服務，若沒有足夠開進入加州的U-Haul卡車，提供當地客戶服務就更加困難。2020年3-12月駛進抵達灣區的數量，比去年同期減少31%。

駕駛U-Haul離開灣區避疫、最熱門的目的地包括鄰近地區沙加緬度與羅斯維爾地區、聖地牙哥、士德頓。熱門的外州遷往城市為內華達州 雷諾、拉斯維加斯、俄勒岡波特蘭、鳳凰城與西雅圖。搬離灣區的U-Haul客戶的熱門州包括內華達州、亞利桑那州、俄勒岡州、華盛頓州、科羅拉多州。

田納西州則是2020年最多U-Haul駛進的州，今年是田州第一次贏得榜首位置。德州、佛羅里達州則分別位居第二、第三。自2016年以來，加州排名的最高名次是第48，其他為更低名次。