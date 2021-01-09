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防疫不當 城堡暢貨中心吞4罰單

編譯組／綜合報導

洛杉磯公衛稽查官在感恩節假期後對大型商場開出至少十張罰單，單是位在商業市5號公路旁的城堡暢貨中心（Citadel Outlets）就苦吞四張，分別是在11月29日，12月5日、8日與12日。城堡暢貨中心是華裔居民和許多觀光客喜歡購物的地點。

城堡暢貨中心在黑色星期五之後吸引大批顧客上門。錄影畫面顯示，數百人排隊要進商場血拚，停車更是塞到爆，車輛一直繞來繞去，只為了找個停車位。

除了城堡暢貨中心，費爾法克斯的Grove也領到兩張，格蘭岱的Americana at Brand與帕立賽德（Pacific Palisades）的Palisades Village各拿到一張罰單。Burbank Town Center與瑪利那岱瑞（Marina del Rey）的Waterside也被處罰。

自12月1日以來，洛縣稽查官共開出157張罰款通知。自八月底開始，則有526起違規事件，發生在餐廳的違規案件最多，共有160件，健身房123起，禮拜場所87起。其中更有多家餐廳、健身房、教堂根本不怕，收到三張以上的罰單。

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