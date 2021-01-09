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拜登上台 專家看好這類股票

記者王若然／洛杉磯報導
股票市場7日大漲。（pexels）
股票市場7日大漲。（pexels）

近來一系列的政治事件上演，影響股市表現。在國會6日確認拜登當選美國總統後，美股8日上漲至歷史新高。金融專家表示，美國總統確定，參眾兩院由民主黨掌控等都是影響股市的重要因素。而拜登上台也會帶動中小型股上漲。

美股8日持續上揚，道瓊工業平均指數上漲56.84點或0.18%收3萬1097.97點。史坦普500指數上漲20.89點或0.55%收3824.68點。那斯達克綜合指數上漲134.5點或1.03%收1萬3201.98點。道指和史指都是連升4日。

對於股市的表現，金融專家林日昇表示，「市場要漲誰都擋不住。」近日一系列的政治事件讓市場對未來有了較好的預判，兩院都由民主黨執掌，市場認為未來2000元紓困金案更有可能通過，也有可能與加強基礎建設的法案組合在一起通過。目前預估經濟在7、8月可以重啟，在此之前，紓困金計畫可以輔助民眾生活，經濟開放之後如何解決疫情中的失業人員也是問題。那麼基礎建設法案的通過，就有利於增加就業，以致市場對未來可期。

林日昇說，但兩院都由民主黨掌控，讓投資人和市場擔心加稅。但他認為短期內不用擔心這一點，只是每個領導人都有有限的政治資本，任期內可以辦到的事情不多。他舉例川普執政期間，最顯眼的政績就是稅改，在其他方面如移民，都是行政令層面的影響，並沒有做深層的改變。同理，拜登上台後最需要做的就是恢復經濟、紓困法案、基礎建設法案。對於加稅政策不會短期內實現。

金融專家楊家淦也認為股市在短期內還會持續上揚。而拜登上台對中小型股是好消息，包括鋼鐵、銀行、能源股等。對於民眾較擔心的加稅政策，相信短期內不會對股市造成影響。同時儘管參眾兩院由民主黨掌控，不意味著民主黨的政策就會一帆風順地在兩院通過。一些政策除了兩院的共和黨議員會反對，少數民主黨議員也可能會反對，並且民主黨在參議院的優勢微弱。

除了政治因素，楊家淦表示，從2020年開始的股市「動力」（momentum）還未結束，2021年會持續。這股動力主要源於新入市的年輕人炒股熱，帶動股市向上。尤其是在2020年疫情期間，很多人宅在家開始購買股票。而一些投資專家也藉著這股力量持股，帶動股市。

林日昇分析說，拜登上台後，他比較看重的股市板塊有醫療、醫療運輸、建材、能源、銀行股。他認為這幾個板塊股票將在2021年有較多上升空間。

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