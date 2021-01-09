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橙縣華人夫婦割草機下救人

記者王全秀子／橙縣報導
失控的割草機中傷人，華人夫婦見義勇為救下受害者。（讀者提供）
失控的割草機中傷人，華人夫婦見義勇為救下受害者。（讀者提供）

橙縣拉古納伍茲（Laguna Woods）是個老年社區，當地有不少退休華人居民。近日一對華人夫婦從失控割草機下救人的事蹟受到社區居民好評。在疫情期間居家避疫的灰暗時刻，增添感人一幕。

橙縣消防局救護人員在為傷者檢查受傷情況。（讀者提供）
橙縣消防局救護人員在為傷者檢查受傷情況。（讀者提供）

據這位不願具名的善心人士透露，日前他和太太在社區中散步，突然聽到馬路對面的草地裡傳來一陣慘叫聲，只見一台失去控制的大功率割草機，在大約兩米的圓圈內順時針快速打轉，一名操作割草機的男子，被絞在機器之下，被機器推著打轉，除了慘叫，當時已失去自救能力。

這對華人夫婦毫不猶豫衝過去，無法顧忌是否會被割草機中傷，或新冠疫情之下要保持社交距離，以救人為優先。慌亂之中一時找不到割草機開關，先生只好到機器的反方向拉開車頭，太太則從機器底部拉出受傷的駕駛者，原以為險情已排除，卻不料機器又失控超馬路方向跑去，最終在這位先生急中生智，讓割草機改變方向撞到一棟物業的外牆才得以停止。

整個過程大約持續兩分鐘，期間路人打電話報警，隨後消防救護人員抵達，對傷者進行一系列檢查後送醫救治。而這對華人夫婦的救人事蹟得到居民稱讚。因為該事故發生在一個退休人士的休閒社區，居民均為55歲以上的退休人士，較難掌握失控的機器，多虧這對華人夫婦平時熱愛鍜練身體，在關鍵時刻能處理這機器。

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