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華男上網交友 收到亮槍勒索信

記者啟鉻／洛杉磯報導
對方在短信後附上照片，其中一張是男性遺體。（阮先生提供）
對方在短信後附上照片，其中一張是男性遺體。（阮先生提供）

蒙特利公園市華裔居民阮先生近日向本報爆料，稱疫情期間在一個社交媒體平台交友軟件註冊，希望能遇到心儀異性，交往合適後結婚。他也遇到一些女孩嘗試交流，但都覺得對方不靠譜。2020年末他突然收到一封勒索信，聲稱代表一個幫派組織要收取不菲罰金，阮先生趕緊報警。

阮先生收到恐嚇照片，其中一張是一名男子與兩支衝鋒槍。（阮先生提供）
阮先生收到恐嚇照片，其中一張是一名男子與兩支衝鋒槍。（阮先生提供）

阮先生介紹，自己今年50多歲，離異後一直單身。2020年3月間南加疫情爆發後，政府實施居家避疫令。他先前的看護老人的工作也下崗了就待在家裡。閒著無事，他在臉書的交友App註冊，希望找一名女友。阮先生說，他在十年前離婚，希望交一個女友，如果合適就結婚，組成家庭結束單身。他將女友年齡設定為20歲至44歲，希望對方是白人、猶太裔或拉丁裔。

阮先生說，他是真心實意想找一個異性生活伴侶，也在交友app上遇到過一些。有人提供手機號，但打電話過去卻始終沒人接聽。對方發短信說，自己的手機訊號很糟糕。還有的聯絡不久，就讓他匯錢，從50元至100元不等。也有人聲稱自己手機摔壞了，讓阮先生給換個新的。也有其他不靠譜的情況，讓阮先生覺得很難遇到自己希望的異性。

2020年12月29日午間過後，阮先生外出返回剛剛返家，就收到一則手機短信，信中內容令阮先生害怕。信中說「仔細聽好，我不願意廢話，你在臉書交友app上浪費了我們幾個女孩的時間，我們屬於幫派組織Jalisco Cartel的第二代，其中一名女孩舉報了你。我們已經對你調查，並已鎖定你和你的家人。在事情惡化之前，我們做個交易，你要支付2850元罰金。否則我們會毀掉你的家人。」對方在短信後，還附上三張照片，其中一張是槍支，一張是一名男子露出身體一側，還有一張是一名男性遺體。

阮先生表示，感到很驚嚇，沒有想到上網交友會遇到幫派敲詐。他決定報警，並於收到短信的當日午後向市警局和縣警局報案。

律師蔡玟慧表示，當事人受到生命安全的威脅，但卻無法證明這封短信的確切來源，也不知道與曾經交往的哪個特定異性有關聯，導致收到這封勒索信件。所以，警方只能先備案。如果知道某個特定對象，或者阮先生可以向法庭申請禁制令。

她說，網上交友常常發生各種奇奇怪怪的事情，而警方資源有限，恐怕也無法追究到底是誰在威脅。或者阮先生也可以請教電腦技術專家，從短信來源追縱到對方手機。

手機 幫派 疫情

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