爾灣橙縣大公園 11日起開放新冠檢測

爾灣 市府（Irvine）與Curogram及多個實驗室合作，訂11日（周一）開始在橙縣大公園（Orange County Great Park）LOT 6，為在爾灣生活和工作的人們提供「得來速」（drive-up）新冠病毒檢測 。民眾最好提前上網預約，預約時還要驗證申請者是否為爾灣居民或在爾灣工作的人員。檢測時間為每周一至周四，早7時30分至下午2時進行。

目前採用的是PCR檢測方法即聚合酶鏈式反應，檢測是否感染SARS-CoV-2病毒。接受測試的民眾無須支付任何費用。提前上網預約：curogram.com/covid-testing/irvine。民眾上網預約時會要求提供在爾灣居住或工作的證明，當系統完成審核後才會提供可預約測試的時間。

在預約時間內駕車抵達指定地點，測試者必須留在車內，帶上駕照 或照片身分證件登記確認，測試者需自行鼻腔或口腔拭子測試，屆時將有執照醫療保健專業人員在場，收集標本並送給FDA批准的實驗室。

測試地址：8000 Great Park Blvd，Lot 6，民眾可透過Marine Way和Skyhawk進入，導航可能無法提供準確方向，民眾可提前上網ocgp.org/maps以獲取完整地圖說明。有關測試的更多信息及相關問題訪問：cityofirvine.org/covid19testing。