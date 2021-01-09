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接種門檻降 橙縣出現上百人龍

編譯組／綜合報導
加州疫苗規定放寬，許多人8日趕著排隊接種。（KTLA）
加州疫苗規定放寬，許多人8日趕著排隊接種。（KTLA）

由於疫苗接種速度不如預期，加州州長紐森更說4000萬加州人只有1%完成接種，加州公衛廳7日決定降低接種門檻，只要接種需求不如預期地高，或是疫苗即將過期，各縣公衛局或接種單位都可以讓不在優先名單上，但屬於Phase 1A名單內的人接種疫苗。

 這意味著，只要疫苗還夠，為了避免浪費，除了直接照顧新冠患者的醫護人員之外，社區醫療人員、公衛外訪員、第一線診所、專科診所、實驗室、牙醫與藥劑師都可以接種。公衛廳表示，畢竟有些人可以接種，但拒絕了，因此地方政府可以自行決定。橙縣立馬決定成立「獨立行動」（Operation Independence）為大批適格民眾接種。

橙縣所設立的「超級接種中心」目前只有安那罕、爾灣與杭廷頓灘這三處，未來還可能再增設兩處，每個中心每天將可為千人以上接種。單以安那罕North Net Training Center的接種中心為例，7日就完成了近千人的接種，8日還可望為1300人接種。

雖然接種者必須攜帶照片證件，以及薪資單或員工證等，證明自己確屬Phase 1A行業，但是安那罕中心8日一早還是排了好幾百人等候接種。藥師Monique Vo說，她接觸那麼多人，所以最好還是接種一下。牙醫Summar Amin則說，診間到處都是飛沫，所以接種比較安心。

安那罕市府發言人Mike Lyster說，第一階段的接種對加州來說至為關鍵，因為只有這些醫護都有免疫力，他們才能繼續照顧病人。橙縣官員也說，執法人員同樣列入優先接種名單。至2020年12月31日，橙縣共有3萬2200人完成接種。

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