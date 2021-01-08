佛洛伊德油畫、金恩名言 並列洛T霸

西好萊塢 街頭的La Cienega Boulevard與Holloway Drive交會處4日出現一幅不太一樣的T霸廣告看板，左邊是紐約畫家佩里斯（Don Perlis）的油畫，主題是重現佛洛伊德 （George Floyd）死亡時的畫面，右邊則是金恩博士（Martin Luther King Jr.）的話，「Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.」（每個地方的不公對正義都是威脅。）

佩里斯說，身為白人的他，原先以為由他來重現佛洛伊德之死會引發爭議，沒想到回應相當正面。主要的阻力反而來自廣告公司與政治氛圍。他說，該畫的重點在人對人的不當暴力，因此瞭解經過的觀眾雖然猜得出被壓倒在地的男子應是佛洛伊德，但壓倒他的人全都藍衣黑褲，既沒有配槍也沒有警徽。

佩里斯的畫作雖然曾在紐約市 街頭展出，但是當他希望在明尼亞波利斯與洛杉磯豎立T霸看板時卻遭到阻力。兩家廣告公司一開始都與他簽下合約，但是都事後反悔，只說「畫面太過暴力」。最後因為George Floyd Justice Billboard Committee主席巴薩比（Corinne Basabe）的幫忙，才在西好萊塢現身。

而能登上精華地段的T霸看板，背後還有一段插曲。這個地段的看板一個月租金往往上萬，一般都是由名牌或傳媒長期承租。但是擁有這塊看板的史威（Jason Swing），不但經手佩里斯最初的合作案，而且認同佩里斯想要傳達的理念，更重要的是名下看板正好空出來，因此才成就這段故事。

這塊看板計畫展出四周，費用則由George Floyd Justice Billboard Committee勸募而來。巴薩比說，正值各種爭議再起之際，有必要讓大家在回想一下佛洛伊德事件的經過，以及面對不公不義應該有的態度。