佛洛伊德油畫、金恩名言 並列洛T霸

西好萊塢 街頭的La Cienega Boulevard與Holloway Drive交會處4日出現一幅不太一樣的T霸廣告看板,左邊是紐約畫家佩里斯(Don Perlis)的油畫,主題是重現佛洛伊德 (George Floyd)死亡時的畫面,右邊則是金恩博士(Martin Luther King Jr.)的話,「Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.」(每個地方的不公對正義都是威脅。)

佩里斯說,身為白人的他,原先以為由他來重現佛洛伊德之死會引發爭議,沒想到回應相當正面。主要的阻力反而來自廣告公司與政治氛圍。他說,該畫的重點在人對人的不當暴力,因此瞭解經過的觀眾雖然猜得出被壓倒在地的男子應是佛洛伊德,但壓倒他的人全都藍衣黑褲,既沒有配槍也沒有警徽。

佩里斯的畫作雖然曾在紐約市 街頭展出,但是當他希望在明尼亞波利斯與洛杉磯豎立T霸看板時卻遭到阻力。兩家廣告公司一開始都與他簽下合約,但是都事後反悔,只說「畫面太過暴力」。最後因為George Floyd Justice Billboard Committee主席巴薩比(Corinne Basabe)的幫忙,才在西好萊塢現身。

而能登上精華地段的T霸看板,背後還有一段插曲。這個地段的看板一個月租金往往上萬,一般都是由名牌或傳媒長期承租。但是擁有這塊看板的史威(Jason Swing),不但經手佩里斯最初的合作案,而且認同佩里斯想要傳達的理念,更重要的是名下看板正好空出來,因此才成就這段故事。

這塊看板計畫展出四周,費用則由George Floyd Justice Billboard Committee勸募而來。巴薩比說,正值各種爭議再起之際,有必要讓大家在回想一下佛洛伊德事件的經過,以及面對不公不義應該有的態度。