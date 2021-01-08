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國會確認大選結果 共和黨眾議員金映玉贊成

編譯組／綜合報導
金映玉在國會大廈外。(金映玉臉書)
金映玉在國會大廈外。(金映玉臉書)

國會確認總統大選各州投票結果時，加州選出的七名共和黨籍眾議員投票反對，但金映玉（Young Kim）與麥克林托克（Tim McClintock）投票支持。瓦拉道（David Valadao）與朴銀珠（Michelle Steel）因為自主隔離無法出席，但瓦拉道推文強調，如果他在場會投下贊成票。

由於總統川普宣稱大選存在弊端，因此國會的確認過程風波不斷，最後在深夜投票確認亞利桑納與賓州開票結果時，不少共和黨人投下反對票，其中包括七名加州選出的共和黨籍議員。

他們分別是身兼眾院少數黨領袖的麥卡錫（Kevin McCarthy）、克萊佛特（Ken Calvert）、賈西亞（Mike Garcia）、伊薩（Darrell Issa）、拉瑪法（Doug LaMalfa）、努尼斯（Devin Nunes）與歐柏諾提（Jay Obernolte）。

投票支持的金映玉，出身韓國仁川廣域市，投票過後未在推特發表意見，僅表示身為移民，她實現了美國夢。但另一位無法投票的瓦拉道則是再三強調，國會的憲法定位僅在確認各州投票結果，而非代位選出選舉人，如果他能到場，會同意拜登接任總統。

 

投票 共和黨 加州

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