國會逼川普下台 可能性不高

在川粉1月6日衝擊國會大廈之後，包括民主黨參眾兩院的領袖、民主黨華裔聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu），以及共和黨在內的參眾兩院立法人員，聯名請求副總統潘斯（Mike Pence）行使憲法第25修正案，移除川普 的總統權力。這一訴求是自國會大廈遭衝擊以來，國會議員對川普的最嚴厲抨擊。律政專家劉龍珠和鄭博仁，對這項訴求的可能性表達了看法。

律師劉龍珠表示，憲法第25修正案賦予副總統在斷定總統無法正常行使總統職責的情況下，代行美國 總統一職。根據第25修正案，副總統只有在徵得內閣的一半以上的閣員同意下，才能行使第25修正案賦予他的權力。但若時任總統不同意放棄總統權力，副總統則需獲得國會兩院三分之二的議員支持，才能繼續行使第25修正案。考慮到目前距離拜登 （Joe Biden）上任還有不到兩周時間，且川普總統已經承諾會和平移交權力，潘斯行使該修正案的可能性不大。

律師鄭博仁則表示，行使憲法第25修正案在政治上是非常嚴重的事情，在美國歷史上尚沒有先例。從法律上講，雖然川普此前鼓勵支持者前往華盛頓特區抗議，但他並沒有鼓勵支持者進行暴力破壞行為。在這種情況下，無論是動用第25修正案移除川普的總統權力，還是在拜登當選後追究川普的相關責任，在法律上都缺乏依據。

鄭博仁因此認為鼓勵副總統動用憲法第25修正案的行為，在很大程度上只是反對川普的政界人士抨擊川普的一種手段，真正實施的可能性較低，也不會對此次總統權力的合法和平轉移造成影響。

對於1月6日川普支持者衝擊國會大廈一事，劉龍珠認為該事件疑點很多，包括在過程中警方擊斃女性一事的許多細節仍待討論。但他認為，此事在一定程度上影響了國會議員對計算選舉人票的態度，也暴露了一些川普的內閣成員，在川普任期的最後時刻急於跳船的心態和行為。

劉龍珠表示，儘管此次衝擊國會大廈事件暴露了美國民主制度的一些缺陷，但他並不認為這證明了美國民主制度的失敗。他反倒認為在經歷了衝擊國會事件後，美國的民主制度獲得了更多自我改善的經驗，對美國未來民主制度的穩定和發展有一定益處。