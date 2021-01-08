川粉中槍 譴責暴力執法聲何在

川粉攻占國會山莊，為國服役14年的白人退伍女兵遭警擊斃。左媒強調「破壞民主」，政客未提執法暴力。非裔 佛洛依德前科累累，使用假幣被捕遭警壓脖而亡；有輿論視他為民權英雄，左派強調執法暴力，部分團體伺機全美砸搶，有政客非但不譴責暴力，還引領下跪、洗腳道歉風氣。

用暴力進攻國會山莊，的確應該譴責。不過考慮到川粉在有同胞遭警擊斃的情況下，仍能和平散去、沒有將暴力升級，繼而上街砸搶「零元購」。其表達訴求的拳拳之心，還是勝過部分另有所圖的Antifa、黑命貴等左派分子。

據美媒報導，中彈身亡的女川粉Ashli Babbit，是一名退伍軍人。她沒有任何犯罪前科，為保衛美國 、守護民主，在美國空軍服役14年。她中彈倒下的國會山莊，是民意代表工作的地方；而6日晚進行的聯席會議，參眾兩院數百政客，竟無一人為這個手無寸鐵遭警擊斃的白人女性發聲。

政治正確環境之下，當前焦點沒有將這名白人女性之死與警員暴力執法做任何聯繫。在reddit等知名論壇上，還有部分民眾視她如恐怖分子，謾罵其被擊斃，是死有餘辜。輿論矛頭，也直指挺川組織；讓「幾顆老鼠屎，壞了一鍋粥」，營造川粉皆粗魯、受教育 程度低的刻板印象。

若相似的事件發生在左派運動中，輿論氛圍或許會完全不一樣。以非裔佛洛依德之死引發的全美暴力反警示威為例，前科累累的佛洛依德，被部分人視為民權英雄。許多暴力示威者的破壞程度與範圍，更勝川粉攻占國會山莊。不過許多輿論卻認為，非暴力不革命；或只專注於譴責個別暴徒，全然不查是否有左派組織在背後教唆暴力。

縱然這名被擊斃川粉堅信的「選舉存在舞弊」值得商榷，且強行進入國會山莊表達訴求的方式不正確；但正如法國啟蒙運動領袖、對法國大革命與美國革命都有深遠影響的伏爾泰的思想「我不同意你的意見，但我以死捍衛你說話的權利」。她不應該因「挺川」訴求，遭輿論的區別對待；在大篇幅譴責川粉暴力進入國會山莊的同時，勿忘督促當局說明這名白人女兵空手闖國會山莊卻被擊斃的真相。