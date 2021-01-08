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馬世雲支持邦塔 出任加州檢察長

記者陳程威／綜合報導
州眾議員邦塔。（Appoint Rob Bonta to Attorney General提供）
州眾議員邦塔。（Appoint Rob Bonta to Attorney General提供）

本周三上午，多位加州亞太裔領袖，包括加州財務長馬世雲（Fiona Ma）和亞裔商會（CalAsian）主席兼首席執行官方金萍（Pat Fong Kushida）等舉行線上記者會，敦促州長紐森（Gavin Newsom）任命加州眾議員邦塔（Rob Bonta）為加州檢察長。

馬世雲表示，「作為加州立法者，邦塔的領導能力和成就，以及他畢生在社區推動種族、經濟和社會公義方面的努力，讓他成為保護和服務加州人民和利益的不二人選。」

「身為移民之子，邦塔和我都為此而感到自豪。我們都來自加州中央谷地，是農業勞工運動的發源地。他在這段具有歷史代表性的時期中出生，對他的職業生涯產生深遠的影響。我深信作為下一任檢察長，邦塔會是一位誠實公正的領袖，並繼續為社區發聲，成為所有加州居民最強而有力的後盾，」前加州眾議員科士（TJ Cox）說。

邦塔在拖車中長大，離美國知名勞工領袖查韋斯（César Chávez）的家只有一箭之遙。他看著父母為農場工人聯盟（United Farm Workers of America）工作，並組織菲律賓和墨西哥裔的農民。此經歷也促使邦塔制定了支持勞工、社區和小商戶的法案。

方金萍表示，「邦塔一直在推廣小商戶和促進當地經濟的各種政策。在整個職業生涯中，他兌現了對少數族裔小商戶的承諾，確保法案能代表我們的利益。亞裔商會支持此次社區的行動。邦塔是出任加州檢察長的優秀人選。」

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