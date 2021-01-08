北京唁電弔楊雪蘭 追思會1月9日直播

美籍華人組織「百人會」(Committee of 100)創始人楊雪蘭(Shirley Young)因病逝世於曼哈頓一間醫院，享壽85歲。（曹彧提供）

文化外交使者楊雪蘭（Shirley Young）於2020年12月26日在紐約去世，享年85歲。楊雪蘭的追思會訂1月9日（週六）下午4時至5時半（美東時間）在網絡直播。北京 官方紛發唁電。

追思會全程將在網絡播放。觀看網址：www.heavenlyrest.org/january-9-memorial。追思留言請至www.ShirleyYoung.com。

楊雪蘭曾長期擔任美中文化協會主席，將中國 文化推上美國 主流平台。中共中央政治局委員、外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國外交部部長王毅、副部長鄭澤光分別從北京發來唁電，表示深切哀悼並向家人致以誠摯慰問。中國駐美大使崔天凱在唁電中寫道：「她的去世對中美雙方都是一個損失，她將永遠被銘記。」

應家屬意願，民衆請以捐贈替代鮮花形式來追思楊雪蘭，捐款請至 www.usccii.org; 或寄至美中文化協會：In Memory of Shirley Young, US-China Cultural Institute, 150 E 69th Street #2N, New York, NY 10021。