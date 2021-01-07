居家避疫 長青會卡拉OK班雲端K歌快樂多

徐倚文（左）和馮月嫦（右），夫唱婦隨，將疫情中的長青會卡拉OK班帶領得有聲有色。（馮女士提供）

長期居家避疫，讓很多華人重新定位人生價值，找到生活的新方向。

家住庫卡蒙加牧場的徐倚文和馮月嫦，是鑽石吧長青會中較為特別的一對夫婦，先生擔任會長，太太是秘書長，疫情 期間兩人分工合作，不只是家中，還把協會辦得有聲有色。

「疫情期間在家獨處十個月，很多想法和以前不一樣」，馮月嫦表示，和許多退休者一樣，過去十個月的大多數時間，都用在看電視、下廚房與清理房子，每當聽到成千上萬的生命受病毒侵入而終結，讓她更加珍惜每一刻時光。

疫情期間，閲讀日本收拾專家Marie Kondo的書，馮月嫦說，這讓她在收拾清理家中雜物方面有了很大轉變，重新整理身邊衣物，多年來束之高閣的舊物，也第一次重新整理，無用棄之，有用存留。在捐棄一大批物資的同時，也開始使用以前捨不得使用的寶貝，真正體會「愉快過好每一天，才是實在人生」。

喜歡園藝的她，五年前從新澤西州 搬到庫卡蒙加，南加 州終年陽光，一下子激發起她濃厚的種植興趣，各種果樹花草滿滿一園，但隨著年事增長，體力減弱，田間護理漸成難題。疫情期間請園丁也更加爲難，所以乾脆決定一不做二不休，將後院幾棵大型果樹全部清理，改種各色玫瑰，「奇怪的是，現在每次走進後院，都感覺到更大的空間，就像搬進一個新的家園」。

先生徐倚文，當選長青會會長不久，疫情就在南加地區蔓延，「遺憾沒有什麽機會面對面為大家服務」，但對唱歌的濃厚興趣，使他在老人活動中心被迫關閉後，自告奮勇在網上帶領大家唱歌。

早年在新澤西時就以吉他彈唱出名，且組織當地卡拉Ok俱樂部，徐倚文打破多年來長輩們中規中矩K歌傳統，適當加入快歌，還帶領大家邊唱邊跳。卡拉OK班很快成爲長青會網上聚會人數和人氣最旺的班級，大家不斷研究如何將手機、麥克風和家裏的音響連接，如何改變歌聲和音樂伴奏距離上的搭配，來取得更加悅耳的效果，還有熱情的會員將歌唱者的影像錄下，放入卡拉OK班的群組供大家觀看，引發激烈討論。

每周兩次、每次三個小時的雲端K歌聚會，成了許多會員居家避疫生活中最盼望的日子。