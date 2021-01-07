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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

餐館使用點餐APP 蒙市補助

記者王若然／蒙特利公園市報導
蒙市發放餐館外賣補助。（路透）
蒙市發放餐館外賣補助。（路透）

疫情嚴重期，洛杉磯縣的餐館不得不依照政府命令關閉戶外餐飲服務，目前餐館只能依靠外賣維持經營。為了幫助餐館更好地利用點餐APP（應用程序）拓展業務，蒙特利公園市（Monterey Park）即日起，將為城市內使用四個點餐APP之一，且符合條件的餐館，發放最高1000元的補助金，餐館還可獲得四個外賣平台提供的折扣優惠。

「蒙市新冠疫情餐廳外賣輔助項目」（City of Monterey Park COVID-19 Restaurant Delivery Assistance Program）不僅為符合條件，使用以下四種點餐APP當中至少一種的餐館提供千元補助，還可為餐館提供優惠價格、培訓等益處。這四種點餐應用為：Chowbus， DoorDash Storefront， 飯糰外賣（Fantuan Delivery）以及熊貓外賣（Hungry Panda）。

對於項目中的1000元補貼，餐館必須滿足以下條件：餐館必須在3月15日之前向蒙市經濟發展局提交與這四個外賣平台的交易收據。必須是蒙市境內餐館，除業主，至少有一位領取薪水的員工。餐館全職員工不超過五名。至少有一半員工薪資水平屬於中低收入者。餐館在收到補助金後至少六個月內至少有一名員工為中低收入者。

此外，餐館還要有D-U-N-S號碼，沒有該號碼的可以上網申請。發放補貼款的日期適用於從2021年1月1日起至2021年2月28日的訂單，其他所需資料，可以到蒙市網站查看。

對於不符合前述條件的其他餐館，只要在蒙市境內無論規模大小，都可以申請參加「蒙市新冠疫情餐廳外賣輔助項目」。參與項目的餐廳可獲得四個外賣平台的特別折扣優惠，多語言點單，培訓等服務。該項目容納餐館的數量有限，將吸收符合條件的前120個報名餐館，先到先得。

餐館業者可到http://www.montereypark.ca.gov/545/Economic-Development 填寫、提交申請表。

根據蒙市聲明，餐館在與點餐應用程序合作的過程中，面臨一些挑戰，有餐館意識到每個訂單都要繳納一筆費用給點餐平台，長久下來，這對餐館來說是一筆不小的費用支出。這也是蒙市政府推出該計畫的原因之一，希望可以對使用點餐APP的餐館給予補助。

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