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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

App抽成高吃掉利潤 餐館無奈

記者王若然／洛杉磯報導
鹿強開有「上海灘」餐館。（鹿強提供）
鹿強開有「上海灘」餐館。（鹿強提供）

疫情期間，外賣成為許多餐館最主要的經營方式。而點餐App在此期間火紅，成為餐館經營不可或缺的夥伴。但是這些App從訂單中收取的中間費用高昂，引發眾多餐館業者不滿。

華人餐館業者鹿強說，疫情期間使用點餐App確實要付很多仲介費。通過點單App的生意幾乎不賺錢，因為這些App從中收取的手續費為25%到30%，相當於一般餐館從訂單中賺的錢。雖然如此，但餐館也沒辦法，因為不能「一點生意都沒有。」尤其是很多人喜歡通過這些App點餐，因此身為業者「很矛盾。」

作為餐館業者，鹿強更願意客人電話訂餐。他說，目前有一半客人這樣，大都是老客戶。還有約一半訂單來自點餐App平台。平台收取的費用幾乎讓那些訂單餘下的利潤沒多少，使用這些App也只為了能夠基本維持餐館運營，夠給員工、廚師發工資而已。加上疫情期間餐食價格不能高，還有客人希望打折，這些支出都是餐廳來承擔，利潤幾乎全部給App賺到了。

鹿強說，在疫情前，餐館都沒用過這些外賣軟體，之前有推銷人員來推銷，他們「堅決」不用。疫情前餐館甚至在周末連外賣都不接，現在只能「放下身段」，希望App能幫助餐館度過難關。在疫情開始後的兩三個月，餐館才開始用這些App，等到疫情緩解後，將不再繼續用了。

鹿強在亞凱迪亞（Arcadia）和東區哈仙達岡（Hacienda Heights）都有分店的「上海灘」，疫情後店裡安排了四、五個點餐App，店員也從不用這些軟體到熟練運用。鹿強表示，這都是餐館以前不曾有過的改變。

App 疫情 利潤

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