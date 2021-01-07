確診數激增 南加美以美醫院啟動「危機護理」

洛杉磯 縣醫院的狀況每天都在惡化，迫使醫院採取越來越絕望的措施，以防止醫療系統在新冠肺炎（COVID-19）患者的擁擠下崩潰。華人社區的亞凱迪亞 （Arcadia）美以美醫院（Methodist Hospital）已採取嚴峻步驟，召集了一個分診小組，根據現有的最佳醫學信息，為重症患者做出困難而又必要的決定，以分配有限的資源，實施「危機護理」（crisis care）。

美以美醫院資深副院長丹尼斯（Cliff Daniels）說，截至6日該團隊「還未限制分配任何護理的必要性。」儘管是一個令人欣慰的消息，但並不能減輕局勢的不穩定狀態，尤其是年末假季的旅行和聚會，引起了長期以來擔心的新病例激增情況。因此，丹尼斯說：「我們非常擔心下個月會帶來什麼情況。」

鑑於情況惡化，該醫院去年12月29日通知加州 公共衛生廳，該院將實施危機護理指南。目前尚不清楚還有多少醫院也採取同樣措施。但是，就新冠病毒大流行所造成的危機而言，多家醫院病房非常擁擠，不得不將患者安置在可以找到房間的地方，即使是在禮品店裡。

雖然美以美醫院還沒有陷入到如此困境，但該醫院目前照顧229名患者，其中116名是新冠陽性。然而醫院設施只能容納40張有重症監護病床許可中的30張，並且全部被占用。