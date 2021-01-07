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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

元旦山區賞雪 遊客製造「垃圾山」

編譯組／綜合報導 
克里夫蘭國家森林的路旁滿是垃圾。（聯邦林務局提供）
克里夫蘭國家森林的路旁滿是垃圾。（聯邦林務局提供）

元旦期間碰上寒流來襲，南加山區紛紛降下大雪。雖然大熊（Big Bear）或高山（Mountain High）等地設有雪場、度假村可以接待一般遊客，但是類似聖地牙哥縣朱利安（Julian）、拉古納山（Mount Laguna）、克里夫蘭國家森林（Cleveland National Forest）這些往年不會見到大批外地訪客的地方，這個元旦假期都因為新冠疫情湧進大批遊客，當地變成悶壞了遊客的「垃圾山」。 

開店的居民當然很開心，因為排隊等著消費的人絡繹不絕，但包括店東在內的居民，元旦假期一過，卻都得面臨殘酷現實：撿不完的垃圾。遊客留下來的「紀念品」五花八門，包括髒亂不堪的洗手間，翻倒的垃圾桶、路邊隨處亂丟的口罩、水瓶，甚至還有壞掉的雪橇。一位居民告訴洛杉磯時報，對他們這種小地方來說，1萬到3萬遊客就足以帶來大災難。 

朱利安的居民Virginia Duval，這幾天都在沿著79號公路收拾殘局，她的「戰利品」包括口罩、手套、水瓶、啤酒罐，以及幾具壞掉的雪橇。其他人如Kathy Ewing-Finley與 Eva Hatch則說，此處跟大熊或高山等觀光景點不同，設施不足、人力短缺，碰上因為疫情在家悶壞的人潮，結果就是現在這樣。 

而且更重要的是，這些地方的土地都非公有，因此就算是開上路邊的草地，都算是侵入私人土地，更別提在人家的土地上開派對這類行為。當地居民自組的臉書社團Julian Connection就可見到類似抱怨，包括居民還得大聲吆喝，要遊客離開私有地。

拉古納山的狀況也差不多，包括遊客根本不管「撿好撿滿，帶回家」（Pack it in. Pack it out.）的標語，還因為不熟悉當地環境而隨意入侵民地。 

克里夫蘭國家森林的問題，除了遊客到處走動、開車對自然環境造成的傷害，聯邦林務局管理人員還得擔心大批遊客對當地野生動物帶來不良影響。林務員Tracy Knapp就說，假期中間，遊客走到哪吃到哪，吃不完的食物就丟在垃圾桶，這些都不是自然環境下會出現的食物，會對野生動物的覓食行為造成不良影響。 

朱利安的居民在路邊撿了好幾袋的垃圾。（Virginia Duval提供­）
朱利安的居民在路邊撿了好幾袋的垃圾。（Virginia Duval提供­）
拉古納山的洗手間髒亂不堪。（聯邦林務局提供）
拉古納山的洗手間髒亂不堪。（聯邦林務局提供）

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