網路興起怎變謠言溫床了

習近平動腦瘤開刀手術、馬雲 潛逃新加坡 ，而德國退出北約(NATO)，向美國說再見…，這些聳人聽聞的事是近日YouTube 熱門的中文視頻。但仔細驗證，不是無法證實的謠言，就是作者刻意編造、扭曲或誇大標題，吸引眼球、賺點閱數，進而廣告分紅，卻有欺騙大眾、不誠實不專業之嫌。

網路時代資訊傳播快速，海量訊息一年365天，每天24小時都有人上傳視訊、意見或新聞。過去一兩百年，我們有新聞專業媒體，由有經驗的採編人員把關、查證，核實，扮演新聞「守門人」，但如今這套運作式微，劣幣不斷在驅逐和壓抑良幣。

專業媒體常被川普帶動的「假新聞」風潮指控誣蔑，非專業者即興貼文、視頻、變造照片，只要在臉書、推特或Instgram、微博或YouTube有帳號，就可上傳內容。再少有人查證真假、鑑定好壞，只要不涉違法或誹謗、侵權等問題，都算言論自由範疇。

於是乎只要有人點閱收看，人氣愈高，有一定人數訂閱，可能就取得廣告收入分成資格。這些所謂新媒體真假混雜，有新奇趣聞、罕見的人與事，但假訊息也充斥其間，號稱言論自由，就讓人疑惑了。

所以有習近平這幾日動腦瘤手術的傳聞，可能引發政局動盪，變成吸引眼球的好釣餌。有人說，手術順利，習總出院了。但大陸封閉神秘的體制，根本無法證實，變成謠言滋長的土壤，大家發揮想像力造假。

馬雲的螞蟻金服上市被阻，他被當局約談後限制出境。立即有傳聞指他開溜偷渡新加坡了。中國首富從此成「歪果仁」(外國人)，也成網上大熱話題，海外數十萬人點閱，牆內中國人也翻牆偷窺，趨之若鶩。

但究其實，類似聳動內容，十之八九是謠言，甚至是「騙術」。用聳動標題騙民眾點閱，然後內容模稜兩可，最後澄清說「無法查證，尚待觀察」，已算是有良心、肯負責了。

讓人好奇的是，這類如假包換的「假新聞」，為什麼這麼多人明知是假，還樂意收看，心甘情願受騙？或許收看者未必衝著真消息而來，只要娛樂自己，湊湊熱鬧，被騙也心甘情願。而造假者深知群眾健忘，要的未必是貨真價實有料的消息，只要能凝聚人氣目的就達到，構成今天的「新媒體生態」。

這種供需關係好像反智、不正常，違背「正確第一，眼見為實」的新聞工作信條。以YouTube為例，內容包羅萬象、龍蛇混雜。上至全球最權威的各媒體，下至販夫走卒不入流的造假、庸俗、搞怪或奇聞軼事，都可讓觀眾各取所需。

YouTube等平台賺人氣和廣告，上傳者賺眼球和分紅，成了大家胡亂搞的生意，內容真假無所謂，這樣的自由環境造成真假莫辨，受眾須自行區分，是好是壞，就見仁見智了。

今後謠言和謊話如果也屬言論自由，不受任何限制，不知界限在哪裡？將來的世界，如何再區別善惡和好壞？