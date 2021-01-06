加州州長紐森罷免案主導者 被控資金來路不明

加州政壇聞人安拉福指控，州長紐森罷免案背後主導者的資金來路不明。（美聯社）

加州 政壇聞人安拉福（Ann Ravel）4日向加州檢察長辦公室與公平政治實踐委員會（FPPC）提交申訴，指控州長紐森罷免案的主導組織Rescue California，涉嫌收受來路不明的50萬元捐款。這筆捐款來自橙縣爾灣市的Prov. 3:9 LLC，主事者為Thomas Liu與John Kruger。

民主黨 籍的安拉福去年曾經參選加州參議員，並曾擔任過FPPC主席。安拉福強調此舉出於個人決定，但支持罷免紐森的陣營則批評，她是出於政治算計。Rescue California的發言人Anne Hyde Dunsmore說，安拉福只是為了阻止資金流向支持罷免的陣營。

洛杉磯時報指出，按照加州商業登記，Prov. 3:9 LLC的主要業務為諮詢服務。不過安拉福指控Prov. 3:9 LLC是空殼公司，且提供來路不明的資金（dark money），因為捐款人的身分並未依照加州法律而公開揭露。因此，安拉福要求加州司法機關展開調查。安拉福在FPPC任內就主打對抗dark money。

另外，安拉福還批評，州長初選過沒多久就要展開，此時談罷免紐森未免違反政治常識。但是Prov. 3:9 LLC的負責人Thomas Liu卻說，政治捐款一切合法，而且紐森因為疫情 而限制宗教活動的決定太不合理，因此他與公司唯一成員John Kruger決定展現公民權。John Kruger未做回應。