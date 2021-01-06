我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美逾2105萬確診 加州破250萬

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得一席次

加州州長紐森罷免案主導者 被控資金來路不明

編譯組／綜合報導 
加州政壇聞人安拉福指控，州長紐森罷免案背後主導者的資金來路不明。（美聯社）
加州政壇聞人安拉福指控，州長紐森罷免案背後主導者的資金來路不明。（美聯社）

加州政壇聞人安拉福（Ann Ravel）4日向加州檢察長辦公室與公平政治實踐委員會（FPPC）提交申訴，指控州長紐森罷免案的主導組織Rescue California，涉嫌收受來路不明的50萬元捐款。這筆捐款來自橙縣爾灣市的Prov. 3:9 LLC，主事者為Thomas Liu與John Kruger。 

民主黨籍的安拉福去年曾經參選加州參議員，並曾擔任過FPPC主席。安拉福強調此舉出於個人決定，但支持罷免紐森的陣營則批評，她是出於政治算計。Rescue California的發言人Anne Hyde Dunsmore說，安拉福只是為了阻止資金流向支持罷免的陣營。 

洛杉磯時報指出，按照加州商業登記，Prov. 3:9 LLC的主要業務為諮詢服務。不過安拉福指控Prov. 3:9 LLC是空殼公司，且提供來路不明的資金（dark money），因為捐款人的身分並未依照加州法律而公開揭露。因此，安拉福要求加州司法機關展開調查。安拉福在FPPC任內就主打對抗dark money。 

另外，安拉福還批評，州長初選過沒多久就要展開，此時談罷免紐森未免違反政治常識。但是Prov. 3:9 LLC的負責人Thomas Liu卻說，政治捐款一切合法，而且紐森因為疫情而限制宗教活動的決定太不合理，因此他與公司唯一成員John Kruger決定展現公民權。John Kruger未做回應。

加州 疫情 民主黨

上一則

【直擊華人區殯儀館】三代六口同染疫 老夫婦一周內先後亡

下一則

英國基爾大學 將裝風力渦輪

延伸閱讀

加州宣布40億救經濟 15億補助電動車…挨批本末倒置

加州宣布40億救經濟 15億補助電動車…挨批本末倒置
加州疫苗接種速度太慢 使用率僅35%

加州疫苗接種速度太慢 使用率僅35%
加州新勞動法規生效 多與防疫相關

加州新勞動法規生效 多與防疫相關
加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均
罷免紐森再籌到60萬元 已有80萬個簽名

罷免紐森再籌到60萬元 已有80萬個簽名

紐森宣布注資20億元助復課 加州小學生最快明年2月返校

紐森宣布注資20億元助復課 加州小學生最快明年2月返校

熱門新聞

副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

南加華人密集城市新冠悲歌 華人24歲長子亡 次子住院

2020-12-29 20:25
陳先生Brea的工廠還在運轉著。 陳先生提供

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

2020-12-31 19:24
圖：請裁掉上面第一排英文字，及最下面的Logo及文字。

現代汽車 受評為2021最佳休旅車

2021-01-02 02:00
擔任IT技術人員的Stephan Sie認為，雇主隱匿染疫不告訴別人，因而傳染給他和其他一起工作的人員。（Stephan Sie臉書）

身邊人「知情不報」 南加華男辛苦防疫一朝破功

2021-01-03 20:46
聖蓋博副市長廖欽和呼籲，年輕人不要以為抵抗力強而掉以輕心，新冠病毒莫測，要提高警惕，尤其注意檢查佩戴口罩質量是否達標。（檔案圖片）

華人新冠悲劇 24歲長子發病四、五天離世 另3子也染疫

2020-12-30 02:17
吳承琮在洛杉磯北面一家醫院度過了近20天。（吳承琮提供）

華醫撿回命卻留後遺症 自述：病毒在體內如極速火車

2020-12-31 13:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等
種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元

種出搖錢樹！他將客廳變溫室 一片葉子賺1.6萬美元
亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼

亞裔兒被認養努力學中文 17年後見出生證明卻傻眼
洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者

洛杉磯醫療將崩潰...救護車奉命 放棄存活機率渺茫者
美國人生活何時恢復正常？專家這樣說

美國人生活何時恢復正常？專家這樣說